12 Tahun Produseri Musik Musisi Ternama Indonesia, Lafa Pratomo Rilis EP Perdana: Ada Hindia hingga Isyana Sarasvati

ERA.id - Produser sekaligus pencipta lagu-lagu hits musisi Tanah Air, Lafa Pratomo, akhirnya merilis album perdana setelah 12 tahun berkarier di belakang layar. Lafa langsung menggandeng 12 musisi ternama, termasuk Baskara Hindia hingga Isyana Sarasvati.

Proyek kolaboratif ini merupakan karya perdana Lafa Pratomo yang bekerjasama dengan KithLabo bertajuk Garis Tegak. Melalui karya ini, Lafa ingin memiliki EP yang merangkum perjalanan kariernya dalam memproduseri musisi-musisi ternama Indonesia.

“Yang membuat gue memutuskan merilis sebuah EP ya karena gue pengen punya apa ya... punya satu album arsip di dalam hidup gue bentuknya album. Tapi produser album gitu,” ujar Lafa saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Lafa menjelaskan di EP kali ini ia tidak memutuskan untuk langsung bernyanyi, tetapi justru menggandeng sejumlah nama musisi besar. Nama-nama itu pun termasuk Feby Putri dan Matter Mos, Nadhif Basalamah dan Hursa, Bilal Indrajaya dan The Jansen, Ari Lesmana dan White Chorus, Isyana Sarasvati dan Jason Ranti, serta Hindia dan Banda Neira.

“Jadi akhirnya gue mengajak temen-temen untuk “Eh lo bantuin gue bikin album.” Jadi gue nggak sendirian sebenarnya di sini. Jadi kalau apakah ini dikatakan ini album gue, gue nggak bisa bilang ini album gue sendiri. Ini album kita rame-rame. Album kolaborasi ya,” jelasnya.

Di sisi lain, Lafa menyadari beberapa musisi tidak pernah bekerja sama sebelumnya. Namun ia percaya pemilihan kolaborator yang ekspansif lintas generasi dan karakter musikal yang ekspansif lintas generasi dan karakter musikal mencerminkan keterbukaannya terhadap berbagai mencerminkan keterbukaannya terhadap berbagai kemungkinan kreatif.

“Ini jadi arsip dalam bentuk pengkaryaan yang ditulis bareng-bareng dengan teman-teman. Ada ditulis bareng-bareng dengan teman-teman. Ada yang memang pernah kerja bareng sama gue, ada yang memang pernah kerja bareng sama gue, ada juga teman-teman yang belum pernah kerja, tapi juga teman-teman yang belum pernah kerja, tapi sangat gue kagumi. Mereka bukan featuring artist. Kita berangkat dari rumah dengan perasaan yang Kita berangkat dari rumah dengan perasaan yang sama. Kita nggak tahu mau bikin apa hari itu, lalu sama. Kita nggak tahu mau bikin apa hari itu, lalu di penghujung hari jadilah sesuatu. DNA lagunya di penghujung hari jadilah sesuatu. DNA lagunya mengandung gue dan teman-teman ini juga,” tuturnya.

Lebih lanjut, karya dari kolaborator musisi yang terlibat akan dirilis mulai 4 Agustus 2026 dengan track pertama yang dibawakan Feby Putri dan Matter Mos, “Seperti Angka 8” menjadi pembuka yang rilis di platform streaming.

Nantinya setiap video klip dari single para kolaborator juga akan dirilis secara bertahap melalui kanal YouTube KithLabo, serta kanal dirilis secara bertahap melalui kanal YouTube KithLabo, serta kanal para musisi yang terlibat.