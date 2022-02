DPR Buka Kemungkinan Fit and Proper Test Susulan Bagi Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Positif Covid-19

ERA.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, pihaknya membuka kesempatan bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test susulan. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang hasil tes PCR-nya positif Covid-19.



Rencananya, Komisi II DPR RI akan menggelar fit and proper test terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu pada 14-16 Februari 2022.



"Kita akan tunda, tentu (ada fit and proper test susulan)," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).



