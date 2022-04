Harga BBM Pertamax Naik, Luhut: Indonesia Paling Lambat Menaikkan Itu

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang Indonesia adalah salah satu negara yang paling lambat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).



Hal itu disampaikan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax yang naik Rp3.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022.



"Kenaikan kemarin sudah kita putuskan rapat di Istana, hari ini kita kan sudah naik Pertamax ya pada 1 April. Tapi, saya ingin tekankan, seluruh dunia, kemarin paparan saya kepada Presiden, memang kita yang paling lambat menaikkan," katanya, Jumat (1/4/2022).



Kami juga pernah menulis soal Terungkap! Alasan Pertamax Naik Jadi Rp12.500 per Liter, Pertamina: untuk Menekan Bebas Keuangan Kamu bisa baca di sini.

Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!

Tag: bbm pertamax pertamina harga pertamax naik luhut binsar pandjaitan