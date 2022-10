Dipolisikan Politisi Nasdem, Hillary Brigitta Lasut Karena Roasting, Siapa Mamat Alkatiri? Simak Profilnya

ERA.id - Komika Mamat Alkatiri saat ini menjadi perhatian banyak orang dan namanya trending topic sesudah dilaporkan oleh Hillary Brigitta Lasut, Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Nasdem.

Politisi muda Nasdem, Hillary Brigitta Lasut membuat laporan ke polisi karena komika tersebut sudah me-roasting secara berlebihan.

Hillary Brigitta Lasut

Kuasa hukum Brigitta Lasut, Fauzan Rahawarin, sudah menyampaikan laporan tersebut dengan nomor registrasi LP/B/5054/X/2022 / SPKT/Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu disebutkan, Mamat Alkatiri diduga melakukan pencemaran nama baik Hillary Brigitta Lasut saat mengisi di sebuah acara talkshow di wilayah Jakarta Barat.

Selaku komika, Mamat Alkatiri disebut melakukan roasting kepada Hillary Brigitta Lasut dengan mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan.

Laporan dari Hillary Brigitta Lasut itu dibenarkan oleh Kombes Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

"Ya benar. Kita telah menerima laporan terhadap komedian atas nama Mamat Alkatiri dilaporkan ke Polda Metro Jaya," kata Endra Zulpan.

Dugaan pencemaran nama baik itu, tambahnya, berawal saat Mamat Alkatiri hadir dalam acara talkshow di Jakarta Barat.

Tampil sebagai pengisi dalam acara tesebut, Mamat Alkatiri sempat melakukan roasting.

Profil Mamat Alkatiri, Dokter Gigi yang Juga Pelawak

Komika yang memiliki nama panggung Mamat Alkatiri ini dilahirkan di Ambon, Maluku pada 24 Juni 1992.

Laki-laki yang memiliki darah Arab dan Papua ini merupakan seorang pelawak tunggal dan aktor, sempat mengikuti kompetisi Stand Up Comedy season 7 (SUCI 7) yang ditayangkan oleh Kompas TV tahun 2017 dan ditetapkan sebagai Runner Up.

Tahukah Anda? walaupun profesinya dikenal sebagai komika dan aktor, Mamat Alkatiri sebenarnya adalah dokter gigi.

Mamat Alkatiri mengambil pendidikan Kedokteran Gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mamat Alkatiri mulai menapaki dunia komika sejak bergabung ke komunitas Stand Up Indo Yogyakarta pada tahun 2014.

Selanjutnya, pada tahun 2016, Mamat Alkatiri meneruskan kariernya sebagai pelawak tunggal dengan menjalani audisi Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) Season 5 dan 6.

Dia berhasil meraih golden ticket pada audisi SUCI 6, namun keberuntungan belum berpihak padanya karena belum lolos.

Ia kembali mengikuti audisi setahun kemudian dalam SUCI 7 di Surabaya dan kembali meraih golden ticket hingga akhirnya lolos sebagai salah satu finalis.

Film-film yang Dibintangi Mamat Alkatiri

Selain dikenal sebagai pelawak tunggal, Mamat sudah bermain dalam beberapa film, diantaranya, Terbang: Menembus Langit (2018), Laundry Show (2019), Yowis Ben 2 (2019), Kapal Goyang Kapten (2019), Dignite (2020), Pelukis Hantu (2020) dan Marriage (2021).

Ia juga terjun dalam series web, seperti Cek Toko Sebelah: The Series (2018), Yowis Ben: The Series (2020) dan Imperfect The Series (2021).

Sedangkan untuk acara televisi, Mamat Alkatiri sempat mengisi dalam acara Stand Up Comedy Indonesia (Kompas TV), Ria Jenaka Millenial (TVRI) sebagai Gareng, dan Waktu Indonesia Timur (NET.)

Demikianlah penjelasan mengenai profil Mamat Alkatiri, komika yang dilaporkan politisi Nasdem, Hillary Brigitta Lasut ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik.

