Syarat Perjalanan Nataru 2022 yang Harus Anda Ketahui

ERA.id - Kementerian Perhubungan menetapkan aturan terbaru selama masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) terkait pengetatan aturan perjalanan orang dengan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan kereta api.

Aturan tersebut berlandaskan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta Adendum.

Aturan terbaru terkait persyaratan aturan perjalanan orang dengan transportasi darat tercatat dalam Surat Edaran (SE) No. 109 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi laut tertuang dalam SE No. 110 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi udara dalam negeri tertuang dalam SE No. 111 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi udara luar negeri tertuang dalam SE No. 114 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi kereta api tertuang dalam SE No. 112 Tahun 2021.

Aturan perjalanan orang tersebut diberlakukan selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di masa pandemi Covid 19. Sedangkan masa Nataru ini dimulai dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Poin Penting Syarat Perjalanan Nataru

Aturan perjalanan orang di setiap moda transportasi tersebut diterapkan dengan tujuan untuk memperketat penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dan mencegah penyebaran serta peningkatan penularan COVID-19.

Selama masa Nataru, pelaku perjalanan dalam negeri diharuskan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Selain itu, terdapat beberapa syarat perjalanan Nataru, antara lain:

Penumpang moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang hendak melakukan perjalanan di setiap wilayah Indonesia, harus membawa kartu vaksin (dosis lengkap); dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan ini dikecualikan bagi moda perintis di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Bagi penumpang dengan usia di atas 17 (tujuh belas) tahun dan belum menerima vaksin dosis lengkap, ataupun tidak mendapatkan vaksin dosis lengkap karena alasan medis, maka untuk sementara mobilitasnya dibatasi.

Bagi penumpang yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, sebelum keberangkatan diharuskan untuk membawa surat keterangan hasil negatif RT- PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebagai persyaratan perjalanan dan tidak wajib menunjukkan kartu vaksin.

Bagi penumpang yang memiliki gejala indikasi COVID-19 meskipun dari surat keterangan RT-PCR test atau rapid test antigen memperlihatkan hasil negatif, maka tidak diperkenankan meneruskan perjalanan dan diharuskan untuk menjalani tes diagnostik RT-PCR serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Surat Edaran tersebut juga menetapkan aturan tentang kapasitas angkut penumpang (load factor) bagi masing-masing moda transportasi selama masa Natal dan Tahun Baru 2022.

Pengendalian pandemi COVID-19 ini menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, masyarakat, operator, maupun stakeholder terkait. Protokol kesehatan wajib dijalankan khususnya bagi semua penumpang moda transportasi, awak sarana, petugas di lapangan, terlebih varian Omicron sudah masuk ke Indonesia saat ini.

Arus Mobil Barang Dialihkan

Mobil memasuki pintu tol (Foto: Antara)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi pada Jumat (17/12), sebelumnya menjelaskan beberapa aturan terbaru selama periode Nataru mengenai persyaratan perjalanan dalam negeri dan pengalihan arus lalu lintas mobil barang.

Pengalihan arus lalu lintas operasional mobil barang dari ruas jalan tol ke jalan nasional diterapkan bagi mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kg, kereta gandengan, mobil barang sumbu 3 atau lebih, kereta tempelan, dan mobil barang yang membawa bahan galian, bahan tambang, maupun bahan bangunan.

Dirjen Budi menjelaskan jika ketentuan pengalihan operasional mobil barang tersebut tidak diterapkan untuk mobil pengangkut BBM atau BBG, barang ekspor/impor menuju/dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor impor, air minum dalam kemasan, hantaran pos, ternak, pupuk, uang, dan juga bahan makanan pokok.

Sedangkan untuk pengguna kendaraan pribadi, Dirjen Budi meneruskan, untuk mengendalikan perjalanan orang nantinya dapat diterapkan pengaturan lalu lintas sesuai dengan diskresi Polri. Hal ini berlaku untuk kendaraan di jalan tol dan non tol dengan manajemen operasional lalu lintas.

Ketentuan lain yang berlaku bagi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik di Pulau Jawa dan Bali adalah jika sudah divaksin dosis lengkap maka dapat membawa hasil negatif rapid test antigen maksimal 14x 24 jam sebelum keberangkatan.

Adapun khusus untuk pelaku perjalanan rutin di wilayah aglomerasi tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan negatif rapid test antigen.

Demikianlah penjelasan tentang syarat perjalanan Nataru yang ditetapkan Pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat liburan!

