Kenapa Hanya Gelar Dokter yang Ditampilkan di Tiket Pesawat? Ini Jawabannya

ERA.id - Beberapa data diri harus diberikan calon penumpang pesawat saat membeli tiket, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor identitas pribadi. Calon penumpang juga perlu mengisi titel—Mr. atau Mrs.

Biasanya, penumpang pria dewasa ditulis dengan Mr. (mister), sedangkan anak laki-laki (<12 tahun) ditulis Mstr. (master). Sementara, wanita dewasa pakai Mrs. (mistress) dan wanita belum menikah pakai Ms. (miss).

Titel tersebut nantinya akan ditampilkan di tiket, tetapi itu adalah titel terkait jenis kelamin, bukan titel pendidikan atau pekerjaan. Gelar Anda memang tidak bisa dicantumkan di tiket pesawat, kecuali dokter. Hanya gelar dokter yang ditampilkan di tiket pesawat terbang.

Alasan Hanya Gelar Dokter yang Ditampilkan di Tiket Pesawat

Pekerjaan atau gelar yang bisa dicantumkan di tiket pesawat hanya satu, yaitu dokter. Pencantuman ini bukan hanya sekadar boleh, tetapi diharuskan oleh pihak maskapai penerbangan.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pencantuman gelar dokter di tiket pesawat menjadi bukti bahwa orang tersebut adalah dokter. Pencantuman tersebut memudahkan awak kabin pesawat saat butuh bantuan medis darurat.

Ilustrasi orang mengecek tiket pesawatnya (pexels)

"Hal ini bertujuan untuk memudahkan awak kabin saat memerlukan bantuan medis dalam keadaan darurat di pesawat," terang akun Instagram Angkasa Pura I, @ap_airports, seperti dikutip Era.id.

Hal tak terduga terkait medis bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam pesawat yang sedang terbang. Terkait hal itu, penumpang yang bekerja sebagai dokter dinilai mampu melakukan langkah medis darurat saat terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Kebijakan pengisian nama di tiket tergantung masing-masing maskapai. Ada maskapai yang menyediakan tiga kolom dengan insial nama depan (first name), nama tengah (middle name), dan nama Akhir (last name). Ada pula yang hanya menyediakan dua kolom untuk nama penumpang. Meski demikian, kolom untuk titel biasanya selalu ada.

Dilansir Aviation Stack Exchange, ketika calon penumpang pesawat membeli tiket secara daring atau online, terdapat sejumlah pilihan titel atau gelar yang perlu dipilih, seperti Mr., Mrs., dr., Rev., dan sebagainya.

Jadi, Anda yang berprofesi sebagai dokter harus memilih dr. sebagai titel yang ditampilkan di tiket agar mudah dimintai bantuan jika terjadi gangguan medis darurat selama di pesawat.