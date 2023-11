WhatsApp Business Summit 2023 Digelar di Indonesia, Apa Saja Agendanya?

ERA.id - Hari ini WhatsApp Business Summit 2023 digelar secara luring di The Ritz-Carlton Jakarta, Senayan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pertemuan ini dilaksanakan di Sao Paulo, Brasil pada November 2022.

Bagi yang belum tahu maksud acara ini, WhatsApp Business Summit adalah acara yang mempertemukan para pelaku usaha yang memanfaatkan WhatsApp Business untuk keperluan bisnisnya. WhatsApp (WA) Business adalah aplikasi perpesanan yang bisa memudahkan pebisnis berinteraksi dengan konsumen.

Kegiatan dalam WhatsApp Business Summit 2023

Salah satu acara dalam WhatsApp Business Summit 2023 adalah pengumuman pembaruan terkait inovasi produk yang bisa membantu bisnis di Indonesia. Acara tersebut juga menghadirkan beberapa pembicara untuk membagikan tips dan kisah sukses berbisnis menggunakan WhatsApp.

Beberapa pihak yang akan hadir sebagai pembicara adalah Head of Industry Meta Indonesia, Aldo Rambie; Director of Global Marketing, Business Messaging Meta, Kathleen Tandy; Chief Commercial Officer Alfagift Alfamart, Linda Valentin, Country Director Meta Indonesia, Pieter Lydian; dan Director of Global Affairs WhatsApp, Clair Deevy.

Nantinya, ada pula experience zone. Ini kemunginan adalah area untuk menjajal berbagai fitur baru WhatsApp Business. Fitur-fitur itu belum disampaikan secara resmi, tapi hal tersebut berkaitan dengan kemudahan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi oleh pebisnis dan konsumen.

Dalam WhatsApp Business Summit tahun lalu yang digelar di Brasil, pihak perusahaan mengumumkan fitur bernama Business Search. Ini adalah fitur yang bisa memudahkan pengguna menemukan akun resmi perusahaan atau bisnis pengguna layanan WhatsApp Business.

Yang perlu dilakukan oleh pengguna hanya mengetik nama bisnis atau perusahaan yang dimaksud pada kolom pencarian WhatsApp. Setelah itu, pilih akun bisnis tertentu, dan mulailah percakapan.

Ini adalah fitur yang berbeda dengan sistem lama. Pada sistem lama, pengguna harus tahu (menyimpan) nomor WA resmi perusahaan atau mengeklik tautan tertentu untuk mengirimkan pesan ke toko yang dimaksud.

WhasApp Business (situs resmi WA Business)

WhatsApp Business

Berdasarkan siaran pers resmi WhatsApp, selama tahun 2023 sekitar satu miliar orang dari seluruh penjuru dunia mengirimkan pesan bisnis setiap minggu melalui aplikasi pesan milik Meta. Indonesia jadi negara dengan implementasi yang paling tinggi.

Sebanyak 9 dari 10 orang di Indonesia mengaku mengirim pesan bisnis setidaknya sekali dalam seminggu. Selain itu, pada tahun 2023 percakapan harian antara pebisnis dan pelanggan di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Oleh sebab itu, pertemuan bisnis bertajuk WhatsApp Business Summit dianggap akan sangat berguna bagi para pelaku bisnis dan para pengembang aplikasi. Pengembang bisa mendapatkan inspirasi untuk menghadirkan kreasi baru lain dalam layanan pesan.

Itulah berbagai informasi mengenai WhatsApp Business Summit 2023 di Indonesia.