Tukang Becak di Gowa Tewas Ditabrak Mobil Dinas TNI AU

ERA.id - Tukang becak bernama Sinyo Daeng Sila (75) tewas setelah ditabrak mobil dinas TNI Angkatan Udara (AU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah yang dialami.

Kasat Lantas Polres Gowa, AKP Muhammad Muaz, membenarkan kecelakaan tersebut. Ia menyebut pengemudi mobil adalah anggota TNI AU berinisial Serda ATM (25). “Iya, mobil dinas (TNI AU),” kata Muaz, Minggu (7/9/2025).

Kecelakaan terjadi pada Jumat (5/9/2025) sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Poros Gowa-Takalar, Dusun Taborong, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga.

Saat itu, Serda ATM yang mengendarai Mitsubishi Xpander diduga kehilangan kendali hingga menabrak becak korban dari belakang. “Korban meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami hanya menangani kecelakaan lalu lintasnya,” ungkap Muaz.

Ia menambahkan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Polisi Militer (POM) TNI AU. “Rencana hari ini (Senin) kami serahkan ke POM TNI AU,” jelasnya.