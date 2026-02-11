Pesawat Smart Air Ditembak Diduga oleh KKB di Papua, Pilot dan Kopilot Tewas

ERA.id - Pesawat milik PT. Smart Air Aviation ditembak orang tak dikenal (OTK) di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026).

Informasi beredar, pilot Kapten Egon dan kopilot Baskoro tewas dalam insiden ini. Untuk penumpang berhasil menyelamatkan diri setelah kabur ke hutan.

"Informasi lapangan, kedua pilot meninggal dunia," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Pesawat itu membawa tiga belas penumpang termasuk satu balita. Johnny membenarkan seluruh penumpang selain pilot dan kopilot dalam keadaan selamat.

Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Cartenz terjun ke lokasi pasca insiden penembakan tersebut.

"Diharapkan bisa segera tiba di lokasi secepatnya menyesuaikan tantangan kondisi geografis dan aksesnya," ujarnya.