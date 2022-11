Legenda Liverpool Dukung Ten Hag dan Sindir Balik Kelakuan Ronaldo

ERA.id - Penyerang Manchester United (MU), Cristino Ronaldo baru-baru ini mengungkap kekesalan terhadap manajemen dan peman-pemain MU yang diduga berkhianat. Hal itu disampaikan lewat wawancara dengan Piers Morga.

Dilansir dari Dailymail, Senin (14/11/2022), Ronaldo secara terbuka mengatakan, dia tidak senang dengan pelatih baru MU, Erik Ten Hag.

"Saya tidak menghormati dia karena dia tak menunjukkan rasa hormat kepada saya," ucap Ronaldo.

Legenda Liverpool, Jamie Carragher, yang melihat ucapan dari Ronaldo. Langsung memberikan sindiran keras soal perilaku sang mega bintang di masa lalu, lewat Twitter pribadinya.

"Ronaldo di bawah ETH (Erik Ten Hag): Diumumkan dia ingin pergi, menolak masuk sebagai pemain pengganti, keluar dari bangku cadangan & pergi sebelum pertandingan selesai," tulis Jamie.

Bek dari Liverpool itu menambahkan, dia yakin ada 99% fans yang akan mendung Ten Hag dibandingkan Ronaldo.

"99% penggemar United akan berada di pihak ETH, terlihat betapa buruknya Ronaldo dalam kasus ini," tambahnya.

Tidak hanya itu, Jamie menyindir legenda MU lain merupakan 1% yang mendukung Ronaldo.

"Hanya ada satu persen yang dukung Ronaldo yaitu Rio Ferdinand, Roy Keane, dan Patrice Evra," tutup pria berusia 44 tahun.

