Negaranya Tak Masuk Piala Dunia 2022, Erling Haaland Rencanakan Liburan Full Sebulan

ERA.id - Erling Haaland salah satu pemain bintang yang tidak ikut rangkaian Piala Dunia 2022, Qatar. Bukan karena cedera, melainkan akibat Norwegia gagal melangkah dari putaran babak kualifikasi.

Akibat tidak ikut dalam gelaran Piala Dunia, Erling Haaland merencanakan jadwal liburan yang panjang. Mengingat semua kompetisi sepak bola diberhentikan sementara, untuk Piala Dunia 2022.

Saat ditanya tim favorit, Haaland menjawab salah satu dari 4 negara yang akan menjuarai kompetisi ini.

"Saya pikir favorit adalah Brasil, Argentina, Prancis, dan mungkin Inggris. Saya tidak bisa hanya mengatakan satu, karena ada begitu banyak tim bagus. Jadi ya antara empat ini," ucap Haaland dilansir Eurosport, Rabu, (16/11/2022).

Pemain bernomor punggung 9 ini kemudian bercerita, soal kesibukan liburan panjang yang dia lewati nanti.

"Pertama-tama, saya akan banyak relaksasi tubuh dan pikiran saya. Kemudian tentu saya akan berlatih," ujar Haaland.

Dia menjelaskan, latihan berguna menjaga tubuh lebih bugar, dalam menghadapi pertandingan setelah jeda internasional.

"Ini tentang mempersiapkan diri saya untuk paruh musim berikutnya, dan bersiap ketika pertandingan berikutnya dimulai setelah jeda Piala Dunia," kata penyerang Manchester City.

Haaland sendiri, telah mencetak 18 gol di Liga Premier, hanya dalam 13 penampilan untuk Manchester City. Tidak sedikit orang-orang memanggilnya sebagai 'Robot'.

Melihat Haaland sedah libur, salah satu klub divisi ke-7 Liga Inggris, Ashton United FC. Mereka sempat bercanda dengan ingin meminjam Erling Haaland selama 28 hari.

BREAKING: Ashton United have submitted a 28-day loan approach to Manchester City for @ErlingHaaland pic.twitter.com/hwC8E4Wpv2