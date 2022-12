Larut Dengan Euforia Kemenangan Argentina, Shakira Sindir Kembali Kasus Amir Nasr-Azadani: Ada Sesama Pemain Terancam Hukuman Mati

ERA.id - Penyanyi di Piala Dunia 2010, Shakira, menanggapi euforia para penggemar yang merayakan kemenangan timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Dia mengingatkan untuk tetap mendukung dan mengikuti perkembangan kasus pemain bola Amir Nasr, yang terancam hukuman mati.

Penyanyi asal Kolombia itu mengambil kesempatan saat final Piala Dunia, Minggu, (18/12/2022) untuk menyoroti pesepak bola Iran, Amir Nasr-Azadani. Nasr-Azadani akan menghadapi eksekusi mati akibat mengungkapkan dukunganya bagi kaum perempuan di tengah kerusuhan negara Iran.

"Hari ini di final Piala Dunia, saya hanya berharap para pemain di lapangan dan seluruh dunia mengingat bahwa ada seorang pria dan sesama pesepak bola bernama Amir Nasr, akan di hukuman mati, hanya karena berbicara mendukung hak-hak perempuan," tulis Shakira di Twitter, (20/12/2022).

Shakira berharap agar para penggemar menyisihkan waktunya untuk mendoakan keselamatan Amir.

"Saya berharap ada lebih dari satu menit hening di hati kita untuk mengingat apa yang penting dan lebih dari satu suara yang bersatu berteriak untuk apa yang adil," tutupnya.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml