Profil Haruki Noguchi, Pembalap Muda ARRC yang Tutup Usia Setelah Insiden di Mandalika

ERA.id - Kabar duka terdengar dari Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap SDG MS Harc-Pro.Honda.Ph, Haruki Noguchi, dinyatakan tutup usia karena insiden kecelakaan saat balapan kedua (Race 2) kelas ASB1000 Asia Road Racing Championship (ARRC) Indonesia 2023. Dalam artikel ini akan dibahas profil Haruki Noguchi.

Noguchi yang menjadi rider berusia 21 tahun asal Jepang ini berhasil finis keempat dalam Race 1 pada Sabtu 12 Agustus 2023, dan menduduki peringkat 2 dalam klasemen pembalap. Ia mengumpulkan 105 poin, 38 poin di belakang rider ONEXOX BMW TKKR Team, Markus Reiterberger.

Namun, sangat disayangkan, Noguchi tak dapat mengulang kembali hasil serupa pada Race 2 pada Minggu (13/8/2023). Pada Lap 7, Noguchi mengalami kecelakaan dengan rider Honda Asia-Dream Racing with Showa, Zaqhwan Zaidi, di Tikungan 10. Saat itu Zaidi terjatuh keluar trek, dan Noguchi tetap berada di dalam trek.

Asia Road Racing Championship (ARRC) (Foto: Istimewa)

Mendapat Perawatan Intensif Sejak Kecelakaan

Sayangnya, pembalap yang berposisi di belakang Noguchi tak mampu menghindar sehingga kepala Noguchi terlindas ban motornya. Balapan segera dihentikan dan selanjutnya dibatalkan selagi Noguchi menerima penanganan petugas medis dan dilarikan ke rumah sakit.

Pada Kamis (17/8/2023), ARRC pun mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Noguchi tutup usia pada Rabu (16/82/2023) sore waktu setempat setelah tiga hari menerima perawatan secara intensif di rumah sakit.

"Dengan kesedihan mendalam, kami melaporkan bahwa Haruki Noguchi meninggal dunia usai tiga hari mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Nusa Tenggara Barat. Meski staf medis telah mengerahkan usaha terbaiknya, Haruki sayangnya menyerah pada cederanya pada 16 Agustus 2023 pada pukul 17.40," tulis ARRC.

Rider Muda Jepang Cetak Banyak Prestasi

Noguchi adalah pembalap muda asal Jepang yang banyak menuai prestasi. Ia pernah dua kali ditetapkan sebagai runner up Asia Talent Cup dan pernah menduduki peringkat 3 di Red Bull Rookies Cup. Setelah menjuarai All Japan Road Race Championship ST600 pada 2021, ia menjadi runner up ARRC 2022.

Sebelum turun di Mandalika pada akhir pekan lalu, Noguchi membela SDG Honda Racing dan secara sensasional finis kedua dalam ajang balap ketahanan Suzuka 8 Hours 2023 di Sirkuit Suzuka bersama Naomichi Uramoto dan Teppei Nagoe.

Prestasi Haruki Noguchi

Di bawah ini adalah statistik prestasi Haruki Noguchi.

Statistik Prestasi Haruki Noguchi

2014: Suzuka J-GP3 Championship

2014: Okayama J-GP3 Championship

2015: Tsukuba Championship

2015: Suzuka Championship

2016: Suzuka J-GP3 Championship

2016: Tsukuba J-GP3 Championship

2017: Asia Talent Cup - Runner up

2018: Asia Talent Cup - Runner up

2018: All Japan Road Race Championship

2019: Red Bull Rookies Cup - Peringkat 3

2020: All Japan Road Race Championship ST600 - Peringkat 14

2021: All Japan Road Race Championship ST600 - Juara

2022: Asia Road Racing Championship ASB1000 - Runner up

2023: Suzuka 8 Hours - Runner up

2023: Asia Road Racing Championship ASB1000 - Peringkat 2 (sampai Race 1 Seri Indonesia)

Demikianlah penjelasan tentang profil Haruki Noguchi, pembalap muda yang tutup usia setelah berlaga di Mandalika.

