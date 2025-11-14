Ridho Tak Menyangka Golnya yang Jebol Gawang Arema Masuk Nominasi Puskas 2025

ERA.id - Pesepak bola Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani tak menyangka gol jarak jauhnya ke gawang Arema FC dalam pertandingan Liga 1 2024-2025, pada 9 Maret 2025, masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025 atau penghargaan untuk gol terbaik di dunia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerja sama tim, bukan semata-mata aksi individu," kata Ridho di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Dia berharap, pencapaian itu dapat menambah motivasi bagi Persija di sisa musim ini.

Bek andalan tim nasional sepak bola Indonesia itu menegaskan bahwa gol tersebut menggambarkan kekompakan tim dan keberanian dalam mengambil keputusan pada momen penting.

Dukungan dari suporter, lanjut Ridho, menjadi dorongan tambahan bagi dirinya dan seluruh skuad untuk tampil lebih bagus lagi ke depannya.

Direktur Utama Persija, Mohamad Prapanca antusias dan bangga dengan kabar tersebut, serta menilai pencapaian itu menjadi bukti perkembangan positif sang pemain.

"Ridho menunjukkan bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas. Gol itu adalah cermin dari kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk mencoba hal yang tampak mustahil," ujar dia.

Sementara itu, gol Rizky Ridho sebelumnya terpilih sebagai goal of the season dan kini mendapat pengakuan di tingkat dunia.

Gol itu Ridho tercipta melalui skema serangan balik cepat yang tersusun rapi. Berawal dari penguasaan bola di kotak penalti sendiri, dia mengirim umpan kepada Ryo Matsumura yang berada di ruang kosong.

Ryo kemudian melepaskan operan terobosan jauh ke tengah lapangan, tepat pada jalur lari Ridho. Tanpa mengontrol bola, sang kapten Persija melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung ke sudut gawang lawan.

Setelah gol dari pemain Persija itu masuk nominasi Puskas Award 2025, klub mengajak Jakmania dan masyarakat sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan dalam proses pemungutan suara atau voting untuk penghargaan tersebut.

Voting dibuka hingga 9 Desember 2025 melalui laman resmi FIFA. Gol Ridho bersaing dengan 10 kandidat lain, termasuk gol bintang Arsenal Declan Rice dan penyerang muda Barcelona Lamine Yamal.