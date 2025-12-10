Xabi Tertarik Latih Liverpool Usai Masa Depannya di Real Madrid Terancam

ERA.id - Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso terbuka untuk melatih Liverpool di masa depan pada jumpa pers pra-pertandingan Liga Champions 2025/2026 pekan ke-6 melawan Manchester City.

Liverpool adalah mantan klub Alonso saat ia masih menjadi pemain. Ia membela The Reds selama lima tahun dengan 210 penampilan di semua kompetisi, mencetak 18 gol dan 20 assists, serta mempersembahkan empat trofi, salah satunya Liga Champions.

"Tentu saja, itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan klub-klub Inggris, dengan mantan klub saya," kata Alonso, dikutip dari laman resmi klub, Rabu (10/12/2025).

Pertanyaan wartawan kepada Alonso ini terjadi setelah posisinya di El Real sedang terancam menyusul hanya menang dua kali dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi.

Madrid bahkan menelan kekalahan 0-2 dari Celta Vigo di kandang sendiri pada laga terakhir, yang membuat mereka terpaut empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Beberapa laporan menyebut bahwa nasib keberlanjutan Alonso sebagai pelatih akan diputuskan dalam waktu dekat, setelah hasil pertandingan Madrid menghadapi City di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12) pukul 03.00 WIB.

Di sisi lain, pelatih Liverpool Arne Slot juga sedang dalam tekanan karena The Reds menelan sembilan kekalahan dari 16 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

The Reds hanya menang lima kali dalam periode sulit ini, termasuk kemenangan di Liga Champions menghadapi Inter Milan, Rabu WIB.

"Tapi untuk saat ini, inilah tempat yang saya inginkan, dan di masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi," kata pelatih asal Spanyol itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, ia juga turut mengomentari kasus Mohamed Salah di Liverpool, setelah sang pemain tak masuk dalam skuad melawan Inter menyusul komentar kontroversialnya setelah ia dicadangkan dalam tiga laga beruntun.

Saat mengomentari ini, Alonso juga turut menyebut nama Vinicius Junior, pemain Madrid yang sebelumnya dilaporkan bersitegang dengan dirinya.

"Itu adalah keputusan yang telah mereka buat di Liverpool. Tidak diragukan lagi kami melewatkan banyak detail," ucap Alonso.

"Haruskah saya memperlakukan Vinícius dengan cara yang sama seperti Liverpool memperlakukan Salah? Begitulah cara mereka menangani berbagai hal di sana. Jadi, bukan hak saya untuk memberikan pendapat tentang itu," kata dia.