Salah Satunya Bisa Download Status Orang Lain, Ini 7 Ciri Pengguna GB WhatsApp

ERA.id - Aplikasi pesan WhatsApp menjelma sebagai bagian dari keseharian masyarakat masa kini. Kemudahan fungsinya untuk berkomunikasi, menjadi alasan mengapa aplikasi ini menjadi andalan. Anda tidak hanya bisa berkirim pesan, tetapi juga foto, suara, video, hingga dokumen lainnya.



"Mengirim pesan ke teman dan keluarga Anda secara gratis. WhatsApp menggunakan koneksi Internet telepon Anda untuk mengirim pesan sehingga Anda tidak perlu membayar biaya SMS," demikian informasi di situs resmi WhatsApp.



Namun, hal itu ternyata tidak cukup bagi sebagian pengguna. Kebutuhan fitur yang lebih mendalam membuat pengembang kemudian menciptakan aplikasi dengan modifikasi di sana-sini.

GB WhatsApp atau disebut juga WA GB merupakan aplikasi modifikasi yang bukan resmi dari WhatsApp. Dikutip dari desacanggu.id, tampilannya hampir mirip dengan aplikasi WhatsApp. Namun, menawarkan fitur tambahan, berbeda dengan WhatsApp resmi.

Seperti yang kita ketahui, WA GB adalah aplikasi yang memudahkan masyarakat era milenial untuk melakukan komunikasi baik dalam satu jangkauan maupun luar jangkauan.



Aplikasi ini merupakan aplikasi turunan atau produk aplikasi hasil modifikasi aplikasi Whatsapp Original. GB Whatsapp rilis dan beredar di masyarakat dunia pada tahun 2017 silam dengan kelebihan yang tak dimiliki aplikasi Whatsapp Original.



GB Whatsapp punya cara kerja yang mirip dengan Whatsapp Original yakni pengguna mampu mengurangi rasa rindu kepada orang terdekat lewat berkomunikasi dengan cara mengirimkan pesan teks, pesan suara, melakukan panggilan suara dan juga panggilan video (video call).



Bahkan GB Whatsapp juga dapat melihat dan mengunggah status agar mampu dilihat pengguna lain yang kontaknya tersimpan dalam kontak GB Whatsapp.



Tambahan fitur tersebut yang membuatnya menarik bagi pengguna sehingga penasaran mencoba GB WhatsApp. Berikut adalah ciri-ciri orang yang menggunakan GB WhatsApp.



1. Tampilan GB WhatsApp Beda



GB WhatsApp memungkinkan penggunanya untuk dapat mengubah dan mengganti font pesan teks. Kemudian, pengguna juga dapat mengganti tema, tata letak status, dan lainnya sesuka hati.



2. 'Last Seen' yang Tidak Sesuai



Pengguna GB WhatsApp dapat mengatur fitur 'Terakhir Dilihat' atau 'Last Seen'. Sebagai contoh, jika melihat salah satu pengguna kontak Anda memiliki 'Last Seen' dengan waktu kemarin atau waktu lampau, misalnya Senin padahal pengguna tersebut masih bertukar pesan dengan Anda 10 menit lalu.



3. Dapat Sembunyikan Status Online



Salah satu fitur utama GB WhatsApp yakni memungkinkan pengguna untuk dapat menyembunyikan informasi berkaitan status online-nya. Jika Anda sedang chat dengan teman namun tidak muncul keterangan status Online, bisa menandakan ia menggunakan WA GB.



4. Centang Pesan Tersembunyi



WA GB bisa membuat penggunanya untuk menyembunyikan centang biru maupun centang dua, yang menjadi tanda pesan terkirim.

Saat mengirim pesan ke pengguna GB WhatsApp, pesan tidak langsung akan memperlihatkan tanda centang dua atau terkirim. Pesan akan terlebih dahulu centang satu, namun kontak tersebut sudah dapat langsung membalas pesan Anda.



5. Bisa Kirim Chat Tanpa Simpan Nomor HP



Berikutnya adalah pengguna bisa mengirim pesan atau chat ke nomor yang belum disimpan ke kontak. Kemudian, identitas pengirim pesan juga bisa disembunyikan. Dengan begitu, penerima pesan tidak mengetahui pengirimnya.



6. Pesan yang Dihapus Punya Tanda Khusus



Untuk pengguna WhatsApp official atau resmi, menghapus pesan akan memunculkan pemberitahuan bahwa 'Anda telah menghapus pesan ini'.

Namun untuk pengguna GB WhatsApp, maka pesan yang Anda kirim dan kemudian dihapus, tidak serta merta akan terhapus. Sebab, pengguna GB WhatsApp masih dapat membaca dan membalas pesan yang sudah Anda hapus.



Ciri lain dari mereka yang menggunakan GB WhatsApp yakni pesan yang Anda hapus akan memunculkan ikon dengan tanda lingkaran berwarna merah.



7. Bisa Unduh Status Orang Lain



Terakhir, GB WhatsApp memungkinkan pengguna untuk mengunduh unggahan status orang lain dari kontak tersimpan. Artinya, GB WhatsApp dapat mengunduh status tanpa menggunakan aplikasi tambahan.



Itulah ciri-ciri orang yang menggunakan GB WhatsApp. Meski tidak ada larangan menggunakan GB WhatsApp, yang perlu Anda ingat bawa penggunaannya bertentangan dengan kebijakan WhatsApp yang berpotensi terjadi pemblokiran akun oleh WhatsApp.