Mengenal Apa Itu Voice Over, Fungsi, dan Kualitas yang Dibutuhkan

ERA.id - Salah satu hal yang membuat berbagai konten video menjadi lebih lebih menarik adalah voice over. Sebenarnya apa itu voice over?

Secara umum, hal tersebut digunakan untuk memberikan informasi secara langsung kepada pemirsa. Untuk memahami lebih jauh mengenai voice over, simak penjelasan berikut ini.

Mengenal Apa Itu Voice over

Dikutip Era dari fiverr, voice over merupakan teknik produksi di mana suara direkam dari perspektif luar. Voice over kerap digunakan untuk menceritakan sebuah cerita atau menjelaskan informasi.

Suara terdengar, tetapi sosok yang menghasilkan suara tersebut tidak terlihat dalam video. Voice over sering digunakan melalui pembacaan naskah oleh pengisi suara dan digunakan di televisi, pembuatan film, teater, radio, dan presentasi lainnya.

Ilustrasi produksi voice over (unsplash)

Salah satu bentuk voice over yang umum di masyarakat adalah suara informatif yang ada apada trailer film, yaitu berupa suara yang menjelaskan poin utama dari film dipromosikan dengan tujuan memikat calon penonton. Selain itu, voice over juga bisa ditemukan dalam film dokumenter, laporan berita, video gim, pengumuman acara, tempat wisata, iklan, dan presentasi lainnya.

Ada dua jenis voice over utama, yaitu narasi dan non-narasi. Dalam narasi, suara mendeskripsikan aksi di layar dan menceritakan kisah berdasarkan apa yang terjadi. Dalam non-narasi, voice over bersifat informasional, instruksional, dan mendidik. Apa pun jenisnya, voice over yang baik adalah voice over yang memiliki kejernihan audio, tempo, nada vokal dan infleksi, serta pengucapan yang tepat.

Voice over bisa disebut sebagai suara latar atau suara di luar konten utama. Meski demikian, pengisi suara dari voice over tetap membutuhkan skrip khusus yang digunakan untuk produksi voice over.

5 Hal Penting untuk Menjadi Pengisi Suara Voice over

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami oleh orang yang ingin menjadi pengisi suara voice over/voice over talent/voice over artist. Kelima hal tersebut berkaitan dengan kualitas voice over yang baik.

1. Pengalaman akting dalam hal suara

Voice over harus meyakinkan. Target dari voice over adalah penonton atau pendengar percaya dengan apa yang disampaikan oleh pengisi suara dan emosi yang dijual atau disampaikan. Kegagalan dalam hal tersebut membuat voice over menjadi datar.

2. Berbagai kualitas suara

Pengisi suara voice over yang dibutuhkan adalah orang yang ramah dan teknis, yaitu orang yang bisa menawarkan berbagai kualitas yang berbeda untuk mencapai nada yang tepat.

3. Pelafalan yang sempurna

Pengisi suara untuk voice over harus mampu berbicara dengan sangat jelas. Penonton atau pendengar harus bisa memahami setiap kata yang disampaikan oleh pengisi suara, dan diharapkan bisa melakukan apa yang disampaikan oleh pengisi suara.

4. Ketepatan kecepatan

Menjaga tempo adalah hal yang penting dalam voice over. Jika pengisi suara membaca (skrip) atau berbicara terlalu cepat, suara yang dihasilkan terkesan terburu-buru dan terasa kacau. Sementara, jika hal tersebut dilakukan terlalu lambat, minat pemirsa atau pendengar akan hilang. Selain itu, ketepatan kecepatan membuat pengeditan tidak terlalu susah.

5. Artikulasi alami

Hal ini berkaitan dengan pelafalan yang sempurna. Pengisi suara voice over harus memiliki artikulasi yang jelas agar pemirsa atau pendengar bisa memahami suara yang disampaikan dengan jelas pula.