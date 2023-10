Makanan yang Cocok untuk Menjenguk Orang Sakit, Lihat Daftarnya di Sini

ERA.id - Tentunya Anda pernah menjenguk keluarga, teman, atau kerabat yang sedang sakit. Kondisi tubuh dan mental mereka yang sedang melemah tentunya harus kita bantu dengan perhatian khusus. Menjenguk orang sakit adalah suatu hal yang dianggap sebagai bentuk kepedulian. Saat menjenguk, tentunya kita dapat membawakan buah tangan atau oleh-oleh. Buah tangan ini tidak hanya bermanfaat untuk membantu mereka memulihkan kesehatan, tetapi juga diharapkan akan menjadikan mereka senang dan bahagia. Lantas, apa saja makanan yang cocok untuk menjenguk orang sakit? Simak daftarnya di bawah ini.

Makanan yang Cocok untuk Menjenguk Orang Sakit

Puding atau agar-agar

Tekstur puding dan agar-agar bersifat lembut dan mudah ditelan sehingga cocok untuk dibawa sebagai makanan untuk menjenguk orang sakit. Jenis makanan ini umumnya juga terbuat dari kandungan rumput laut yang sangat berguna bagi kesehatan. Selain bisa membelinya, Anda juga dapat membuat sendiri karena prosesnya yang mudah dan praktis.

Ilustrasi puding (Enez Selvi/Unsplash)

Buah-buahan

Salah satu jenis makanan untuk dibawa saat menjenguk orang sakit yaitu buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak nutrisi seperti vitamin dan mineral yang cocok untuk membantu memulihkan kesehatan tubuh. Anda bisa membawakan buah-buahan yang kaya akan antioksidan untuk memperkuat imunitas, contohnya stroberi, raspberry, jambu, jeruk, cranberry, anggur, persik, ceri, pir, mangga, aprikot, semangka, dan pepaya. Namun, tentunya Anda juga harus menyesuaikan buah pilihan Anda dengan pantangan orang yang sedang sakit.

Susu

Selain makanan, Anda juga bisa membawa susu sebagai buah tangan saat menjenguk seseorang yang sedang sakit. Selain kaya akan vitamin, susu juga dapat membuat asupan gizi tubuh bertambah dengan kandungan kalsium yang tinggi di dalamnya. Namun, jika orang yang akan Anda jenguk intoleran terhadap laktosa atau tidak bisa minum susu sapi, Anda tetap bisa membawakan varian susu berbasis tumbuhan, seperti susu kedelai atau susu almond.

Susu (Gambar Anita Jankovic - Unsplash)

Roti

Agar lebih menggugah selera makan, Anda bisa memilih roti dengan isi atau topping yang menyehatkan. Jika ingin membawa roti yang lebih sehat, Anda dapat membawakan roti berbahan dasar gandum yang kaya serat dan nutrisi. Anda juga bisa membawakan roti polos dengan padanan selai sebagai olesan.

Kue bolu

Kue bolu juga mempunyai tekstur yang lembut sehingga mudah ditelan dan dicerna tubuh. Varian rasa yang bisa Anda pilih pun beragam, contohnya kue bolu cokelat, bolu pisang, hingga kue bolu keju dengan krim dan parutan keju tambahan di atasnya. Kue bolu juga mudah Anda dapatkan di toko kue dan roti manapun sehingga cocok untuk dibawa sebagai makanan untuk menjenguk orang sakit.

Cokelat

Mental dan perasaan seseorang yang sakit juga perlu didukung untuk mempercepat proses pemulihannya. Untuk itu, Anda bisa membawakan cokelat sebagai buah tangan karena senyawa kimia yang terkandung dalam cokelat akan menjadikan perasaan seseorang lebih bahagia. Asam amino yang terkandung dalam cokelat berfungsi untuk memproduksi serotonin yang mampu menghasilkan perasaan bahagia. Agar lebih sehat, Anda dapat memilih cokelat dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi atau cokelat dengan campuran biji-bijian, kacang-kacangan, atau buah kering.

Cokelat (unsplash)

Bubur

Bubur juga salah satu makanan bertekstur lembut yang sangat cocok untuk dibawa sebagai makanan untuk menjenguk orang sakit. Selain mudah ditelan, beberapa penyakit yang dialami seseorang juga mengharuskan kerabat Anda untuk menghindari makanan bertekstur keras agar lebih mudah diolah tubuh dalam proses pencernaan. Anda bisa memilih bubur tanpa kandungan MSG dan topping yang menyehatkan seperti suwiran daging ayam yang empuk atau ikan.

Sup

Sup yang diolah dari kaldu murni tentunya sangat menyehatkan, terlebih dengan tambahan potongan daging ayam atau sapi dan aneka sayur-mayur. Selain terasa lezat, sup juga nikmat untuk disantap karena kuahnya dapat menghangatkan tubuh. Selain pilihan sup bening, Anda juga bisa membawakan sup krim dengan jagung atau jamur sebagai pilihan makanan untuk menjenguk orang sakit.

Demikianlah ulasan tentang makanan yang cocok untuk menjenguk orang sakit. Sebelum membawakan mereka makanan, tentu akan lebih baik jika Anda mencari informasi terlebih dahulu makanan apa yang mereka senangi dan juga menjadi pantangannya saat ini.

