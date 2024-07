Buku tentang Psikologi yang Harus Dibaca Sebelum Anda Keluar Rumah

ERA.id - Tahukah Anda, kita bisa mempelajari cara kerja pikiran, perilaku, dan perasaan manusia dengan cabang ilmu psikologi. Oleh karena itu, sebelum Anda keluar rumah dan bertemu dengan orang banyak, langkah pertama yang dapat diambil yaitu membaca buku tentang psikologi.

Secara garis besar, psikologi memiliki banyak cabang ilmu yang menarik untuk kita pelajari, antara lain psikologi kepribadian, psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi kerja, dan sebagainya.

Buku tentang Psikologi

Nah, agar Anda tidak kebingungan mengenai buku psikologi apa yang harus dibaca terlebih dahulu, simak pembahasan di bawah ini.

Ilustrasi buku tentang psikologi. (Franciele da Silva/Unsplash)

The 5 AM Club

Buku tentang psikologi pertama yang direkomendasikan yaitu adalah The 5 AM Club karya Robin Sharma. Buku tersebut berisi beberapa tips dan trik agar menjadi lebih produktif dengan langkah sederhana.

Pada intinya, dengan buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini, Robin Sharma bertujuan memotivasi pembacanya untuk menentukan berbagai kebiasaan baik yang diawali sejak pagi hari.

Mindset: The New Psychology of Success

Mindset: The New Psychology of Success merupakan salah satu buku psikologi paling sukses yang sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, salah satunya ke dalam bahasa Indonesia.

Buku yang ditulis oleh Carol S. Dweck dan diterbitkan pada tahun 2006 ini mengungkapkan dua jenis pola pikir dan bagaimana masing-masing pola pikir mampu memengaruhi kesuksesan seseorang.

The Happiness Project

Ada anggapan bahwa kebahagiaan sebaiknya tidak ditunggu tetapi harus diupayakan semaksimal mungkin. Jika Anda sependapat dengan anggapan tersebut, buku The Happines Project menjadi bacaan yang disarankan untuk Anda.

Buku karangan Gretchen Rubin ini mengungkapkan upaya nyata yang dilakukan langsung oleh penulis dalam rangka menambah level kebahagiaannya dalam kurun waktu satu tahun.

Ia mengawali romantisasi hidupnya dengan bersyukur terhadap hal-hal kecil, menjalani hobi yang dulu pernah ia senangi tetapi harus ditinggalkan karena kesibukan, dan berfokus pada hal-hal yang dapat ia kendalikan.

The Gifts of Imperfection

Dengan buku The Gifts of Imperfection, Brené Brown hendak mengajak para pembacanya agar belajar menerima diri dengan segala kekurangan yang dimiliki dan menjalani hidup dengan keberanian.

The Things You Can See Only When You Slow Down

Buku psikologi kepribadian yang dikarang Haemin Sunim ini juga sangat populer di kalangan pembaca buku. Bahasa yang mudah untuk dibaca dan pesan hangat yang diungkapkan dengan baik menjadi alasan tingginya minat pembaca yang memilih buku ini.

Dengan buku The Things You Can See Only When You Slow Down, Anda diajak untuk belajar tentang cara menjalani hidup dengan kecepatan masing-masing, lebih bersyukur terhadap hal kecil, dan lebih mencintai diri sendiri.

Emotional Intelligence 2.0

Tahukah Anda, kecerdasan emosional juga ternyata harus dilatih. Bagi Anda yang ingin memahami caranya, Anda boleh membaca buku karangan Travis Bradberry dan Jean Greaves yang mengutarakan cara meningkatkan kecerdasan emosional ini.

The Psychology of Selling

Dengan buku ini, Brian Tracy memperkenalkan berbagai tips dan trik dalam menentukan strategi marketing atau memperdagangkan barang atau jasa yang ditawarkan dengan menggunakan permainan psikologis.

Thinking Fast & Slow

Thinking Fast & Slow karya Daniel Kahneman mengajak Anda untuk mengembangkan pola pikir positif dan melatih kebiasaan baru yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masa depan yang lebih cerah.

Itulah beberapa buku tentang psikologi yang bisa dijadikan referensi untuk mempelajari hal menarik tentang manusia dan bahkan diri Anda. Semoga bermanfaat!

