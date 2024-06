Anang Hermansyah Jadi Duta Promosi Wisata Jeju Korea Selatan, Begini Tanggapan Menparekraf Sandiaga Uno

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan tanggapan mengenai kabar Anang Hermansyah jadi Duta Promosi Pulau Jeju Korea Selatan. Sayangnya, sejumlah netizen melayangkan kritikan pedas kepada suami Ashanty.

Mengetahui kabar itu, Sandiaga Uno angkat bicara. Justru, ia merasa bangga dan menyambut baik kabar Anang Hermansyah ditunjuk jadi Duta Promosi Pulau Jeju, Korea Selatan.

"Jadi yang mas Anang ini sah-sah, dia juga sebagai pelaku ekonomi kreatif, entrepreneur," ujarnya dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, saat ditemui di kawasan Jakarta pada Senin (24/6/2024).

"Dia didapuk jadi duta wisata jeju, dan kita punya hubungan baik pariwisata maupun ekonomi kreatif sah-sah aja," lanjutnya.

Sandiaga Uno mengatakan hal ini bisa berdampak baik untuk Indonesia. Bisa saja, ayah Aurel Hermansyah ini juga mempromosikan wisata di Indonesia lewat media sosial dan terkenal hingga mancanegara.

"Apakah ada dampak baik ke indonesia? mungkin. Saya menitipkan ke mas anang, mas anang bisa promosikan juga dong destinasi wisata di Indonesia? Saya menanggapinya dengan positif," tambahnya.

Diketahui, Anang Hermansyah dan sekeluarga diangkat menjadi Duta Promosi Pulau Jeju Korea Selatan pada Jumat (21/6/2024). Keluarga yang punya julukan A6 ini dipilih langsung oleh Pemerintah Provinsi Jeju. Mereka dipercaya menjadi duta promosi untuk Pulau Jeju yang memperluas jangkauan pasar pariwisata ke Asia Tenggara.

Anang dan sekeluarga juga sempat bertemu dengan Gubernur Jeju Oh Young-hun di Kantor Pemerintah Provinsi Jeju. Mereka bertemu untuk meresmikan tugas Anang sebagai duta promosi Jeju dengan memberikan sertifikat pengangkatan. Oh Young-hun juga turut memberikan kenang-kenangan untuk Anang dan keluarganya.