Menikmati Keindahan Danau Alamiah di Skotlandia dari Hotel Mewah Bekas Tempat Tinggal Pendeta Gereja

ERA.id - Ada banyak alasan untuk menjelajahi Port of Menteith yang terletak di irisan dari satu satunya danau alamiah di Skotlandia. Berlokasi di desa kecil di Port of Menteith, tempat ini dipilih karena alasan yang tepat, tidak hanya karena aksesnya mudah, tapi lokasinya sarat dengan tempat bersejarah dan keindahan alam.

Port of Menteith berlokasi strategis, berjarak satu jam perjalanan mobil dari bandara internasional Edinburgh dan Glasgow, maupun sangat dekat dengan kota Sterling yang bersejarah, serta Loch Lomond dan dataran tinggi Skotlandia yang ada di sekelilingnya.

Satu-satunya danau alamiah di Skotlandia adalah destinasi yang dipilih oleh Karma Group sebagai tempat hadir pertamanya di Skotlandia - Karma Lake of Menteith yang terletak di tepi danau adalah hotel mewah yang ke-44 dalam portfolio perusahaan yang terus bertambah, dan merupakan kehadiran pertama di Skotlandia.

Lake of Menteith, danau di Skotlandia (Dok Karma Group)

Karma Lake of Menteith terletak di bantaran, dan menyajikan pemandangan menakjubkan ke perbukitan di sekitarnya serta flora dan fauna setempat. Destinasi ini akan sangat digemari oleh para pemancing, dengan populasi ikan trout yang terkenal di seluruh dunia, maupun untuk para ahli sejarah, berkat danau yang jadi lokasi dari pulau yang pernah digunakan oleh Mary Queen of Scots sebagai tempat pengungsian.

Mengenai hotelnya, Karma Lake of Menteith, dahulunya merupakan tempat tinggal pendeta gereja, namun kemudian berubah menjadi hotel bergaya New England Waterfront Inn. Saat ini Karma Lake of Menteith beroperasi, dan renovasi akan segera dilakukan oleh Karma Grpup yang mengakuisisi hotel ini.

Karma Lake of Menteith (Dok Karma Group)

“Saya senang bisa mengumumkan bahwa kami baru saja mengakuisisi resor pertama kami di Skotlandia, Karma Lake of Menteith. Selama beberapa tahun belakangan ini kami telah melihat-lihat sejumlah properti “di utara perbatasan”, dan saya percaya kini kami telah menemukan lokasi yang sempurna.

Akuisisi Karma Lake of Menteith juga menjadi bukti lebih lanjut bahwa group resor mewah ini terus berkembang di tengah pandemi global. Propertinya terdiri dari 20 kamar serta pub dan restoran terkenal (termasuk tempat penyimpanan biji gandum).

“Saat ini Karma Lake of Menteith menerima tamu, namun kami akan menginvestasikan waktu dan uang untuk merenovasinya selama beberapa bulan mendatang untuk memastikan resor ini benar-benar mencerminkan sebagai resor Karma di musim semi mendatang (saat dimulainya musim perburuan haggis!)," imbuhnya.

