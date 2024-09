18 Desainer Tampilkan Koleksi Terbaru dalam Fashion Nation Edition Anniversary

ERA.id - Deretan desainer ternama, AMOTSYAMSURIMUDA, DANJYO HIYOJI, HAPPA, Hartono Gan, Hunting Fields, IKAT Indonesia by Didiet Maulana, iyonono, KLÉ, MORAL, NATALIA KIANTORO, ohmmbybai, Patrick Owen, PURANA, Rama Dauhan, Rinda Salmun, SAVLAVIN, Wilsen Willim, dan Yosafat DWI KURNIAWAN, turut meramaikan acara fashion ikonik, Fashion Nation's 18th Edition.

Setiap desainer akan menampilkan koleksi terbaru mereka di bawah bimbingan ahli koreografer mode Edwan Handoko dan diiringi oleh musik yang dinamis dari Winky Wiryawan.

“Selama 18 tahun terakhir, Fashion Nation di Senayan City telah berkomitmen untuk memperkuat posisi industri fashion di Indonesia. Acara ini secara konsisten mendukung dan menjadi saksi pertumbuhan kreativitas dalam dunia fashion setiap tahunnya. Dengan kolaborasi bersama para desainer, brand, dan sponsor, saya sangat yakin bahwa Fashion Nation 2024 akan memperkenalkan elemen-elemen baru yang menawan bagi para penggemar mode di Indonesia,” ujar Halina, Leasing & Marketing Communication Director Senayan City.

Tak ketinggalan, tahun ini pun Fashion Nation menggandeng Indonesian Fashion Designer Council (IFDC). IFDC melantik tiga anggota baru, yaitu Adeline Esther, Yosafat Dwi Kurniawan, dan Ria Miranda ke jajarannya. Ketiga desainer ini akan merayakan pelantikan mereka dengan fashion show khusus yang menyajikan koleksi terbaru mereka.

IFDC akan menyemarakkan Fashion Nation dengan Fashion Parade yang menampilkan 25 desainer yang menginterpretasikan tema 'Hitam Putih'. Di bawah arahan koreografer mode Panca Makmun, setiap desainer yang berpartisipasi akan menampilkan tampilan yang mengekspresikan interpretasi mereka terhadap skema warna klasik ini. Para desainer yang berpartisipasi termasuk talenta-talenta ternama seperti Adeline Esther, Andreas Odang, Carmanita, Chossy Latu, Danny Satriadi, Denny Wirawan, Didi Budiardjo, Eddy Betty, Era Soekamto, Eridani, Ghea Panggabean, Hian Tjen, Ivan Gunawan, Liliana Lim, Mel Ahyar, Monica Ivena, Priyo Oktaviano, Rama Dauhan, Ria Miranda, Sebastian Gunawan, Stella Rissa, Wilsen Willim, Yogie Pratama, Yongki Budi Sutisna, dan Yosafat Dwi Kurniawan.

Selain itu, IFDC juga kembali menggelar Gaya Fashion Installation. Tahun ini, tema yang diusung adalah ‘sustainability’ dengan menyorot tiga area limbah fashion: Air, Water, dan Earth. Tahun ini, 24 desainer IFDC akan menyampaikan ketiga elemen tersebut dengan menggunakan bahan daur ulang, mengubahnya menjadi karya seni yang membawa pesan dan cerita yang unik.

Fashion Nation lebih dari sekadar acara mode; ini adalah perangkai cita rasa yang bertujuan memberikan pengalaman seru dan stylish bagi semua tamu yang hadir, sambil menyoroti para desainer top dan brand berkelas dunia. Acara ini berkomitmen untuk mendukung retail fashion dengan merangkul brand internasional serta desainer lokal, demi mengangkat status Senayan City sebagai destinasi fashion utama di Jakarta.

Dengan komitmen yang teguh untuk mempromosikan fashion dan gaya hidup, Senayan City terus menjadi pelopor dalam industri ini. Fashion Nation edisi ke-18 merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan dedikasi yang tak tergoyahkan dalam menyediakan wadah bagi para desainer lokal untuk memamerkan kreativitas mereka. Dengan menekankan pada inovasi dan ekspresi artistik, Senayan City mengukuhkan posisinya sebagai pusat budaya tempat bertemunya fashion dan seni.

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-18, Senayan City mengundang seluruh pengunjung untuk bergabung dalam sebuah pengalaman yang menghargai kreativitas, inovasi, dan koneksi yang telah mendefinisikan destinasi yang berharga di Jakarta dan sekitarnya. Here's to 18 years of timeless elegance, and to many more to come!

Senayan City Fashion Nation 18th Edition ini didukung oleh:

- Official Make-up & Hair-do by Make Over

- Official Eyewear Partner by Optik Seis

- Official LED Partner by Lumitron

- Official On-the-Go Partner by Blue Bird Group

- Official Lounge Partner by Melandas

- F&B Partner by Social Garden

- Spirit Partners by Voyage Island Gin and Walsh 50

- Photo Experience Partners by Glambot and LOL Photobooth

- Florist partner by Rontje

- Refreshment Partners by AB Steak & ABar, Excelso, Kenangan Heritage, Kopi Kenangan, Oma Elly, Pippo, Red & White & PT. Pelita Makmur Perkasa, Rempah Kita, Saladstop dan Shu Guo Yin Xiang

- Official Media Partners by Elle Indonesia, Cosmopolitan, HerWorld, Femina, Gadis, Fimela.com, Liputan6.com and Beautynesia.id.

Make Over kembali bekerjasama dengan Senayan City Fashion Nation untuk ketiga kalinya sebagai Official Makeup and Hairdo Partner. Pada moment Fashion Nation 18th Edition kali ini, Make Over kembali bersama dengan Tities Sapoetra sebagai spokeperson brand Make Over, mempersembahkan Make Over X Tities Sapoetra: “IN THE ERA”, sebuah perjalanan untuk mengekspresikan diri, dalam merayakan setiap langkah, setiap era, pada tanggal 21 September 2024 jam 8 malam di Main Atrium lantai 1.