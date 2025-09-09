Resmi Dibuka, World of Barbie Suguhkan Kehidupan Boneka di Dunia Nyata

ERA.id - Pameran internasional World of Barbie: Dreams Made Here resmi dibuka di Level L2 Floor, Agora Mall, Jakarta, Selasa (9/9). Pameran pertama di Asia ini akan menyuguhkan dunia barbie di kehidupan nyata.

CEO GOLDLive Indonesia, Faqih Mulyawan, mengatakan World of Barbie ini menghadirkan pengalaman imersif yang membawa pengunjung masuk ke dalam dunia ikonik boneka legendaris tersebut. Acara ini akan berlangsung mulai 10 September hingga 26 Oktober 2025.

"Jadi World of Barbie ini pameran imersif dan juga experience lah untuk teman-teman yang suka main barbie dari kecil, ke sini bisa merasakan jadi barbie dalam ukuran nyata bukan dalam bentuk mainan," kata Faqih saat pembukaan World of Barbie: Dream Made Here di kawasan Thamrin, Sudirman, Selasa (9/9/2025).

Lalu, kata Faqih, World of Barbie ini nantinya akan menyuguhkan 10 ruangan dengan pengalaman berbeda-beda dan sayang untuk dilewatkan. Nantinya para pengunjung bisa merasakan sensasi dari Barbie Dreamhouse yang penuh warna, DreamCampervan untuk berpetualang, Sound Studio tempat mengekspresikan kreativitas, hingga World of Barbie Museum.

"Kalau yang paling ikonik pastinya Dreamhouse ya. Karena rumah barbie kan menjadi mainan yang sangat ikonik, tapi mungkin yang akan jadi inspirational di Fashion Studio karen itu seperti miniatur kita ada di dalam box-nya barbie," jelasnya.

Sementara itu, CEO GandemPro, Wisanggeni Basuki Buena, menegaskan World of Barbie bukan sekadar pameran visual, melainkan ruang yang menyampaikan pesan inspiratif.

"Kami ingin pengunjung tidak hanya datang untuk melihat instalasi, tetapi juga merasakan pesan pemberdayaan di baliknya. Inilah hiburan yang bisa menyatukan generasi dan menciptakan pengalaman tak terlupakan," ujarnya.

Selama berada di area pameran, pengunjung disambut dekorasi penuh warna dengan tata cahaya yang mendukung pengalaman imersif. Setiap instalasi dibuat menyerupai set film, memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung, mulai dari memasak di dapur Dreamhouse hingga mencoba instrumen di Sound Studio.

Untuk menikmati pameran World of Barbie, pengunjung bisa membeli tiket dengan harga Rp225.000 hingga Rp450.000 melalui worldofbarbiejakarta.com.

"Untuk anak-anak semuanya harus memiliki tiket untuk yang tingginya di atas 100 centimeter, jadi di bawah 100 centimeter itu masih gratis," tutur Faqih.

World of Barbie: Dreams Made Here bisa dijumpai di Level L2 Floor, Agora Mall, Jakarta, mulai 10 September hingga 26 Oktober 2025.