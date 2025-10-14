Usai Viral Temuan Kuku di Sushi, Restoran Makanan Jepang Gelar Investigasi: Kami Jamin Kebersihan

ERA.id - Restoran hidangan Jepang, Sushi Tei, menanggapi berita viral tentang penemuan kuku di produk olahannya. Sushi Tei Indonesia menekankan sedang melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

Dalam pernyataan resmi di sosial medianya, Sushi Tei Indonesia merespons kejadian viral yang menimpa salah satu pelanggan di cabang Medan. Pihak restoran menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kejadian itu.

“Menanggapi masalah yang beredar saat ini mengenai benda asing di salah satu makanan di gerai Sushi Tei yang berlokasi di Medan, kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya yang dialami oleh pelanggan,” demikian pernyataan tersebut.

Pihak resto meyakinkan pelanggan bahwa dalam menjalankan bisnis pihaknya selalu berkomitmen untuk mengedepankan kualitas makanan, pelayanan dan kebersihan.

Langkah utama yang dilakukan pihak restoran ialah dengan menyediakan sarung tangan saat melakukan kontak langsung dengan makanan.

“Kami selalu memastikan kebersihan setiap gerai dan seluruh personil yang ada di dalam gerai tersebut dengan cara selalu menggunakan sarung tangan saat melakukan kontak langsung dengan makanan, mulai dari proses persiapan hingga pembuatan makanan,” jelasnya.

Namun demikian Sushi Tei Indonesia bergerak cepat untuk melakukan investigasi atas temuan yang terjadi. Pihaknya memastikan kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.

“Saat ini, kami sedang melakukan investigasi menyeluruh terhadap penemuan benda asing tersebut. Kami akan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sushi Tei Indonesia berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para pelanggan dengan menjamin kualitas dan keamanan produk. Pihaknya juga menghargai kritik dan saran dari para pelanggan.

Sebelumnya akun Instagram @jujulamalo mengaku menemukan potongan kuku di dalam salah satu pesanannya di restoran Sushi Tei cabang Medan.

“Secret menunya adalah: sushi dengan isi kuku chef Sushi Tei. Disclaimer: ini udah gw cuci di ocha (minuman) karena gw mau memastikan ini adalah kuku,” tulisnya disertai foto potongan kuku dengan ukuran besar.

Bukan hanya itu saja, ia juga mengungkap saat menemukan potongan kuku itu kondisinya sangat kotor. Ia bahkan sudah sempat memakan kudapan dengan kuku kotor di dalamnya.

"Fyi aslinya ini lebih kotor + masih ada kotoran kuku. Posisi ada di dalam sushi dan udah masuk ke mulut,” tuturnya.

Meski demikian unggahan tersebut kini sudah dihapus dan kolom komentar dari Sushi Tei Indonesia juga tidak tersedia.