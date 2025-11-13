5 Dessert Viral di Blok M yang Bikin Ketagihan, Cek Selengkapnya

ERA.id - Blok M yang sering dikenal “negara Blok M” selalu punya cara untuk menarik perhatian publik. Kawasan ini menjadi spot favorit banyak orang terutama generasi z untuk berburu kuliner kekinian. Mulai dari cheesecake, tiramisu khas Italia, hingga berbagai kue semua ada di sini. Buat kamu para pencinta manis, berikut beberapa dessert viral di Blok M yang bisa jadi pilihanmu.

1. Sarang Semut

Outlet Sarang Semut (Instagram/_sarangsemut.id_)

Berlokasi di Jl. Bulungan No.12, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sarang Semut menawarkan berbagai hidangan manis yang mengugah selera. Begitu masuk ke kafe, langsung disambut oleh aroma manis yang menggoda.

Sarang semut menyajikan banyak pilihan menu, mulai dari gelato, dessert, donat, cheesecake, tiramisu, croissant, dan berbagai pilihan minuman. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18 ribu.

Sarang Semut memiliki ciri khas sendiri dalam pemilihan interior. Siapa sangka ada kafe dengan desain seperti “sarang semut” di dunia nyata. Hal ini menarik perhatian para pengunjung untuk datang dan mencoba berbagai menu yang ditawarkan, serta berfoto-foto didalam kafe yang instagramable.

2. Artirasa

Arti Rasa (Instagram/@artirasa)

Masih di kawasan Blok M, di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam, Blok M Mall Lobby Terminal No.4, Kebayoran Baru, ada Artirasa, tempat yang tengah naik daun di kalangan pencinta dessert. Kafe mungil ini memiliki konsep yang minimalis, ketika masuk akan disambut dengan aroma butter yang memenuhi ruangan.

Menu best seller-nya adalah The Perfect Cheesetart, cheesecake slice dengan isian keju yang lumer dan rasa gurih manis yang seimbang. Dengan crust tipis dan renyah, yang terasa dalam setiap gigitan. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp50 ribu, dessert mini tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga mata. Tampilannya yang cantik dan instagramable cocok buat dipamerin disosial media.

3. London Layers

Pastry London Layers (TikTok/kulinerfypshop)

Berada di Jl. Melawai IV No.1, Melawai, Kebayoran Baru, London Layers memiliki interior minimalis modern. Berbagai hidangan dipajang untuk menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung akan mencium aroma manis dari berbagai hidangan.

Menu best seller-nya adalah Strawberry Dulce, pastry yang berpadu dengan manisnya krim dan segarnya buah strawberry. Rasa manisnya tidak berlebihan, cocok buat yang tidak suka dessert terlalu heavy. London Layers menawarkan harga mulai dari Rp30 ribu untuk bisa menikmati hidangan yang cantik dan bisa naikin mood.

4. E-Tiramisu

E-Tiramisu (Instagram/etiramisu.id)

Masih berlokasi di Jl. Melawai IV No.1, Melawai, Kebayoran Baru, E-Tiramisu, tempat yang menawarkan tiramisu dengan cara kekinian. Toko ini mengambil konsep vending machine untuk proses ordernya, menggunakan mesin untuk memesan dan membayarnya dilayar lalu pesanannya akan keluar dari mesin.

Menu yang ditawarkan ada dua, Matcha dan Coffee. Disajikan cantik dalam kemasan yang elegan dan kekinian. Harganya dibandrol mulai dari Rp53 ribu hingga Rp97 ribu. E-Tiramisu cocok buat yang ingin mencoba dessert dalam kemasan kekinian tetapi mudah dibawa kemana-mana.

5. Love Cheese

Love Cheese (Instagram/lovecheese.id)

Berada di gang viral, Jl. Melawai 1 N0 28, Melawai, Kebayoran Baru, ada Love Cheese, tempat dessert yang viral di TikTok karena dessert box-nya yang menarik. Tempatnya sederhana tapi bersih dan nyaman, cocok buat mampir setelah belanja atau cari camilan manis.

Menu best sellernya ada Lotus Biscoff, dengan lapisan biskuit renyah di atas krim keju lembut yang meleleh di mulut. Rasa manis dan gurihnya berpadu sempurna. Dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp45 ribu, Love Cheese jadi pilihan ideal buat yang mau dessert kekinian tanpa harus keluar banyak uang.

Dari deretan dessert di atas menunjukkan Blok M jadi spot favorit banyak orang. Blok M tidak hanya menawarkan berbagai hidangan menarik tetapi juga menghadirkan tempat yang dikemas sedemikian rupa untuk membuat pengunjung nyaman. Sekarang Blok M jadi salah satu pusat kuliner yang ramai dikunjungi di Jakarta.