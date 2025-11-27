Rekomendasi Tumbler Mirip Punya Anita, Lebih Terjangkau dan Ekonomis

ERA.id - Tumbler atau botol minum menjadi barang yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Keriuhan tumbler yang diawali oleh tindakan perempuan bernama Anita ini pun menjadi trending.

Anita, penumpang KRL yang kehilangan tumbler biru itu viral lantaran cuitannya menyebabkan seorang karyawan KAI Commuter kehilangan pekerjaannya. Meski sudah dibantah oleh KAI Commuter soal pemecatan itu, Anita dan kisah tumblernya tetap tidak bisa dihilangkan dari ingatan warganet.

Luapan kecewa Anita atas hilangnya tumbler seharga Rp300 ribu itu pun menjadi perbincangan hangat. Selain tumbler Anita, berikut ini rekomendasi tumbler tahan panas dan dingin dengan harga terjangkau

1. Rosca

Rosca OzzyJug (Instagram/roscaindonesia)

Rosca menghadirkan berbagai pilihan model, desain, dan warna yang menarik. Tumbler ini hadir dengan warna pastel yang berhasil menarik perhatian publik, terutama para wanita yang senang dengan warna-warna lucu. Oleh karena itu, selain dengan keunggulannya yang tahan panas dan dingin, tumbler ini juga menjadi pilihan untuk yang menyukai warna-warna pastel.

Rosca juga memiliki berbagai kapasitas tumbler, mulai dari 480ml hingga1,5L, yang bisa menyesuaikan kebutuhan harian setiap penggunanya. Cocok buat yang mau tampil kece tapi tetap ramah lingkungan. Rosca memiliki ketahanan suhu panas selama 12 jam dan dingin 24 jam. Untuk harga berkisar mulai dari Rp100.000-an.

2. Ecentio

Ecentio Tumbler Stainless (Web/ecentioofficial.com)

Mengikuti zaman, ecentio juga memiliki banyak pilihan tumbler tahan panas dan dingin yang kekinian. Ecentio tampil dengan desain yang simpel dan warna yang menarik.

Ecentio memiliki banyak pilihan kapasitas tumbler, mulai dari 500ml hingga 1,2L. Ketahanan suhu yang dimiliki tumbler Ecentio berbeda-beda, untuk tahan panas mulai dari tahan sekitar 11 jam dan tahan dingin mulai dari sekitar 24 jam. Untuk harganya berkisar mulai dari Rp90.000-an.

3. FJbottle

Tumbler FJbottle (Instagram/fjbottle)

FJbottle memiliki desain yang simpel dan cocok untuk semua pengguna, baik laki-laki maupun Perempuan, anak-anak mapun orang dewasa. Warna yang dimilikinya juga beragam.

FJbottle memiliki kapasitas yang beragam mulai dari 350ml hingga 2L. Ketahanan suhu yang dimiliki FJbottle juga beragam, tahan panas berkisar 3-12 jam dan tahan dingin berkisar 6-24 jam. Harga yang dibandrol berkisar mulai dari Rp100.000-an.

4. Pero

Lotus Tumbler (Instagram/pero.daily)

Pero hadir dengan warna pastel yang kekinian. Memiliki desain yang simpel dengan berbagai pilihan yang mudah dibawa, Pero jadi pilihan yang banyak dimiliki oleh kalangan remaja.

Kapasitas yang dimiliki mulai dari 750ml hingga 1182ml. Untuk ketahanan suhu panas berkisar mulai dari 6 jam dan dingin mulai dari sekitar 12 jam. Untuk harga mulai dari Rp100.000-an.

5. Tyeso

Tumbler Tyeso (Instagram/tyesoindonesia)

Tyeso memiliki berbagai banyak pilihan desain yang simpel. Warna yang dimilikinya juga bukan yang mencolok. Tyeso banyak dipilih karena memiliki kesan yang umum dimiliki banyak orang.

Tyeso hadir dengan berbagai pilihan kapasitas, mulai dari 360ml hingga 2L. Dengan ketahanan suhu yang dimiliki, suhu panas tahan 12 jam dan dingin 24 jam. Untuk harga dijual mulai dari Rp100.000-an.

Itulah rekomendasi tumbler mirip punya Anita, penumpang KRL viral. Selain ramah lingkungan, membawa tumbler sendiri juga banyak keuntungannya. Salah satunya, beberapa Coffee Shop yang mengadakan promo dihari tertentu untuk yang membawa tumbler sendiri. Keuntungan lainnya, lebih hemat karena minuman bisa lebih tahan lama baik panas maupun dingin.