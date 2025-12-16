Viral Brownie Pudding Ala Ina Garten, Begini Cara Buatnya!

ERA.id - Brownie pudding ala Ina Garten kembali viral di media sosial Tiktok, baik diluar ataupun dalam negeri. Mengutip dari Food Network, hidangan ini pertama kali dibuat oleh Ina pada 2008 dalam acara Barefoot Contessa. Meski terlihat sederhana, namun brownie pudding ini berhasil mencuri perhatian walau resepnya sudah ada sejak belasan tahun lalu.

Resep Brownie Pudding ala Ina Garten, dikutip dari Food Network

Bahan:

1. 1/2 pon (2 batang) mentega tawar, ditambah mentega tambahan untuk mengolesi loyang.

2. 4 butir telur ukuran ekstra besar, pada suhu ruang

3. 2 cangkir gula

4. 3/4 cangkir bubuk kakao berkualitas baik

5. 1/2 cangkir tepung serbaguna

6. Biji yang dikerok dari 1 buah vanili

7. 1 sendok makan minuman keras framboise (opsional)

8. Es krim vanila, untuk disajikan (opsional)

Cara Membuat:

1. Panaskan oven hingga 325 derajat. Olesi loyang oval berukuran 2 liter (9 x 12 x 2 inci) dengan sedikit mentega. Lelehkan 1/2 pon mentega dan sisihkan hingga dingin.

2. Dalam mangkuk mixer listrik yang dilengkapi dengan pengaduk pipih, kocok telur dan gula dengan kecepatan sedang hingga tinggi selama 5 hingga 10 menit, hingga sangat kental dan berwarna kuning muda. Sementara itu, ayak bubuk kakao dan tepung terigu bersama-sama dan sisihkan.

3. Setelah campuran telur dan gula siap, kecilkan kecepatan mixer dan tambahkan biji vanili, framboise (jika digunakan), dan campuran bubuk kakao dan tepung. Aduk hanya sampai tercampur rata. Dengan mixer masih pada kecepatan rendah, perlahan tuangkan mentega yang sudah dingin dan aduk kembali hingga tercampur rata.

4. Tuang adonan brownies ke dalam loyang yang sudah disiapkan dan letakkan di dalam loyang yang lebih besar. Tambahkan air keran panas secukupnya hingga mencapai setengah tinggi loyang dan panggang selama tepat 1 jam. Tusuk gigi yang dimasukkan 5 cm dari samping akan keluar 3/4 bersih. Bagian tengah akan tampak kurang matang; hidangan penutup ini berada di antara brownies dan pudding.

5. Biarkan dingin lalu sajikan dengan es krim vanila.

Tertarik untuk membuatnya?