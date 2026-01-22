Tren Nostalgia 2016 Viral di Media Sosial, Artis Ibu Kota hingga Dunia Kenang Momen Bersejarah

ERA.id - Tren nostalgia tahun 2016 kembali ramai di media sosial sepanjang Januari 2026. Fenomena ini terlihat di berbagai platform seperti Instagram dan TikTok, dengan jutaan pengguna membagikan foto lama dari satu dekade lalu.

Sejumlah tagar seperti “2026 is the new 2016” dan “2016 was 10 ago, post you in 2016” mengalami lonjakan popularitas signifikan dan ramai digunakan dalam unggahan nostalgia.

Kronologi tren ini mulai terlihat usai pergantian tahun. Banyak pengguna mengunggah perbandingan foto tahun 2016 dengan kondisi terkini, disertai keterangan yang menyinggung masa lalu sebagai periode yang lebih sederhana.

Di TikTok, penggunaan tagar terkait tren ini disebut meningkat hingga ratusan persen, dengan konten yang menampilkan gaya visual khas 2016 seperti filter lo-fi, efek telinga anjing Snapchat, hingga tone warna ala VSCO.

Beberapa artis Indonesia ikut meramaikan tren tersebut. Pevita Pearce membagikan potret lawas dirinya dari 2016 yang langsung menarik perhatian warganet. Banyak komentar menyebut penampilannya nyaris tidak berubah.

Selain itu, Marion Jola, Febby Rastanty, Raditya Dika, Amanda Rawles, dan Enzy Storia juga ikut mengunggah foto lama, mulai dari momen liburan hingga gaya berpakaian khas era tersebut.

Raisa dan Prilly Latuconsina turut menampilkan gaya ikonik 2016 seperti choker dan sweater oversized. Unggahan mereka memicu respons nostalgia dari pengikut yang mengingat kembali tren fashion populer di masa itu. Interaksi di kolom komentar pun dipenuhi cerita pengalaman pribadi netizen saat pertama kali aktif di media sosial.

Artis internasional yang ikut meramaikan tren 2016 (Instagram/@billieeilish, @kyliejenner, @dualipa)

Tahun 2016 memang kerap dikenang sebagai periode awal ledakan budaya digital. Saat itu, tren seperti Pokemon Go, meme sederhana, serta gaya hidup media sosial yang belum terlalu padat iklan masih mendominasi. Fenomena tersebut kini kembali diingat, seiring perubahan besar dunia digital dalam satu dekade terakhir.

Tren nostalgia ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa artis internasional seperti Billie Eilish, Dua Lipa dan Kylie Jenner juga membagikan unggahan throwback mereka, membuat tren ini menyebar secara global dan semakin memperkuat nuansa nostalgia lintas negara.

Bagi banyak pengguna, tren ini menjadi cara sederhana untuk mengenang masa lalu sekaligus melepas rindu pada era awal media sosial. Nostalgia 2016 hadir sebagai ruang refleksi kolektif tentang bagaimana budaya digital pernah berjalan lebih santai dan personal.