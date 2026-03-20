Glamor dan Unik, Intip 5 Pakaian Khas Lebaran di Berbagai Negara

ERA.id - Lebaran atau Hari Raya Idulfitri selalu identik dengan tradisi memakai pakaian terbaik. Di Indonesia, banyak orang mengenakan baju koko, gamis, atau baju kurung saat merayakan hari kemenangan. Namun, di berbagai negara lain, masyarakat juga memiliki pakaian khas yang tak kalah menarik untuk dikenakan saat Lebaran.

Setiap negara memiliki gaya busana yang berbeda, mulai dari yang penuh bordir mewah hingga pakaian longgar yang nyaman dipakai sepanjang hari. Berikut lima baju Lebaran unik dari berbagai negara di dunia dikutip dari berbagai sumber.

1. Takchita – Maroko

Di Morocco, salah satu pakaian yang sering dikenakan saat Lebaran adalah Takchita yang juga mirip dengan kaftan. Busana ini berbentuk gaun panjang yang longgar dengan hiasan bordir atau manik-manik yang mewah.

Takchita biasanya dibuat dari bahan elegan seperti sutra atau beludru sehingga terlihat anggun saat dipakai untuk perayaan besar. Ciri khasnya adalah sulaman rumit, payet, dan ikat pinggang (mdama) yang menonjolkan keanggunan dan warisan budaya Maroko. Pakaian tradisional ini sudah menjadi bagian dari budaya Maroko sejak berabad-abad lalu dan sering digunakan pada acara penting seperti pesta dan hari raya.

2. Boubou – Senegal

Di Senegal, masyarakat biasanya mengenakan boubou saat Lebaran. Boubou adalah pakaian longgar berukuran besar dengan warna cerah dan motif khas Afrika.

Busana ini bisa dipakai oleh pria maupun wanita dan biasanya dipadukan dengan aksesori seperti penutup kepala atau topi tradisional. Karena bentuknya longgar, boubou sangat nyaman dipakai di daerah yang memiliki cuaca panas.

3. Thobe – Arab Saudi

Di Arab Saudi, pria umumnya mengenakan thobe ketika merayakan Lebaran. Pakaian ini berupa jubah panjang berwarna putih yang terlihat sederhana namun rapi.

Thobe biasanya dipadukan dengan penutup kepala seperti ghutra atau shemagh. Meskipun desainnya sederhana, pakaian ini menjadi simbol kesopanan dan identitas budaya masyarakat di kawasan Timur Tengah.

4. Shalwar Kameez – Pakistan

Di Pakistan, salah satu busana yang populer saat Lebaran adalah shalwar kameez. Pakaian ini terdiri dari atasan panjang yang dipadukan dengan celana longgar.

Wanita biasanya mengenakan shalwar kameez dengan warna cerah dan bordir yang indah, sementara pria memilih desain yang lebih sederhana. Busana ini dikenal nyaman dipakai dan cocok untuk berbagai aktivitas selama perayaan Lebaran.

5. Baju Melayu – Malaysia

Negara tetangga Malaysia mengenakan baju Melayu saat merayakan hari kemenangan. Pakaian ini terdiri dari atasan longgar, celana panjang, dan kain samping yang dililitkan di pinggang.

Biasanya baju Melayu dipadukan dengan songkok sehingga tampilannya terlihat rapi dan khas. Sementara itu, perempuan di Malaysia umumnya mengenakan baju kurung yang anggun saat hari raya.

Itu dia lima baju Lebaran unik dari berbagai negara. Meski berbeda, semuanya tetap mencerminkan tradisi masing-masing dalam merayakan hari kemenangan. Kalau kamu, ada nggak yang bikin kamu tertarik buat coba?