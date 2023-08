Dukung Industri Fashion Lokal, By The Sea PIK Gelar Fashion Show Bertema 'Local Wear Style'

ERA.id - Sebagai Seaside Fashion District pertama di Jakarta, By The Sea PIK hadir untuk mendukung industri kreatif, terutama dalam industri fashion lokal.

Bertepatan pada perayaan ulang tahun pertamanya, By The Sea PIK menggelar sebuah fashion show bertemakan “Local Wear Style” dan menggandeng sederet fashion desainer ternama Indonesia seperti Danjyo Hiyoji dan Rinda Salmun, didukung makeup dan hairdo dari Ivan Gunawan Cosmetics.

Danjyo Hiyoji merupakan salah satu brand fashion Ready to wear di Indonesia dengan desain yang beridentitas kuat serta realitis pada setiap musimnya. Dengan beberapa penghargaan seperti The Most Innovative Local Brand oleh Cleo Indonesia Fashion Award 2009, Label of the Year 2010 oleh ELLE Magazine Indonesia, Instyle Indonesia Magazine Award 2012, dan Men’s Health Awards 2016, Danjyo Hiyoji menjadi salah satu brand lokal ternama di Jakarta.

Sementara, Rinda Salmun merupakan salah satu desainer asal Indonesia yang namanya sudah banyak dikenal di dunia fashion internasional. Designer lulusan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung dan Ravensbourne College of Design & Communication London ini dikenal akan karyanya yang unik dan eksperimental.

Tidak hanya itu saja, pagelaran ini juga mengikut sertakan para tenant By The Sea PIK untuk menampilkan koleksinya. Adapun brand yang turut berpartisipasi seperti 3Mongkis, Helio, Marhen J, Kami, Gaudi, Mon Akita, Everyday, Bateeq, Untold, Hava, Vallice, dan Amavee.

Pada acara ini Danjyo Hiyoji menghadirkan koleksi bertemakan “The Philosophy” yang terinspirasi dari semangat anak muda masa kini. Memadukan gaya yang chic dan youthful, koleksi ini hadir dengan cutting yang simple dan unik. Sementara Rinda Salmun akan menampilkan koleksi Rinda Salmun Two Wear atau yang disebut RTW yang mengangkat tema inklusivitas.

Anwar Salim, Director of Operating Units Amantara – Agung Sedayu Group mengatakan, “Event fashion show yang kami gelar di By The Sea PIK ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami dalam memajukan Industri Mode Tanah Air. Sebagai fashion distrik yang mendukung dan mengangkat produk fashion lokal, kami juga ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk terus berkreasi, berkembang, dan berinovasi.”

“Semoga By The Sea PIK bisa terus bertumbuh dan melakukan lebih banyak lagi eventevent menarik untuk dinikmati para pengunjung serta berbagai komunitas di Jakarta maupun di Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

Turut memeriahkan Anniversary event By The Sea PIK bulan ini, pengunjung dapat menikmati berbagai program belanja menarik dan potongan harga sebesar 50% pada setiap pembelanjaan dari tanggal 25 Agustus hingga 3 September 2023. Selain itu terdapat juga bonus voucher Rp100.000 untuk pembelian minimum seharga Rp500.000.