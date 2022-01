'Nabi Tak Pernah Doakan Orang Tuanya', Ustaz Ini Sebut Orang Tua Nabi Ada di Neraka Jahanam, Husin Shihab: Ada Dugaan Ini Penistaan Agama!

ERA.id - Ustaz Firanda Andirja kembali bikin pernyataan kontroversial. Usai menyebut umat Muslim haram membuat orderan kue Natal, kali ini Firanda menyebut orang tua Nabi Muhammad SAW berada di neraka jahanam.



Dalam potongan video berdurasi 57 detik yang viral di media sosial itu, Firanda terang-terangan menyebut bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW berada di neraka jahanam.



"Yang sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka Jahanam," kata Firanda dalam video yang diunggah akun Twitter @kang_waqfi, dilihat ERA.id, Senin (10/1/2022).



Dalam video lengkap berdurasi 7 menit 32 detik yang diunggah akun YouTube ISTIQOMAH, Firanda menyebut ayah ibu Nabi Muhammad berada di neraka jahanam karena mendapat pertanyaan dari salah seorang jemaah pengajiannya.



"Tetapi doa nabi sendiri antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan 'Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku'," ujar Firanda.



Menanggapi itu, Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi Shihab menyebut ceramah Ustaz Firanda berisi dugaan penistaan agama dan kabar bohong.





"Ada dugaan ini penistaan agama dan kabar bohong. Mohon atensi @DivHumas_Polri @CCICPolri," cuit Husin Alwi di akun Twitternya menanggapi video tersebut, Senin (10/1/2022).



Husin Shihab lantas menuding bahwa ceramah Firanda Andirja tersebut menyesatkan.



"Allah berfirman dalam Alquran soal berdoa kpd orangtua, Qs Isra', Qs Ibrahim, Qs Nuh. Masa iya rasul dibilang tdk pernah berdoa untuk orangtuanya? Ceramah menyesatkan itu!" kata dia.



