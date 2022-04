Pertamax hingga Harga Gas Elpiji 3 Kg Naik, Roy Suryo: Benar-Benar Sesuai Janjinya, Semua Jadi Meroket..

ERA.id - Mantan politikus Partai Demokrat, Roy Suryo menyindir kenaikan sejumlah hal seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen sejak 1 April 2022.



Tak hanya PPN, kenaikan juga terjadi pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax yang naik Rp12.500 per liternya.



Hal itu disebut merupakan efek domino dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang menyentuh di atas 110 dolar AS per barrel, akibat diembargonya pasokan sekitar 2,5 juta barel dari kapasitas suplai 10,8 juta barrel/hari dari Rusia.



Tag: roy suryo PPN Naik Pertamax Naik