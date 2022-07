Lagu Bisa Jadi Jaminan Utang ke Bang, Ariel NOAH Girang: Akhirnya Punya Value di Mata Hukum..

ERA.id - Ariel dari band NOAH menyambut baik kebijakan terbaru pemerintah yang membuat kekayaan intelektual seperti lagu bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke bank.



"Kalau lagu yang sudah dipatenkan memang ada value dan mungkin tergantung dari value seberapa besar," kata Ariel di Jakarta, Kamis (21/7/2022).



"Kalau bisa dijadikan jaminan saya senang, sebagai musisi saya senang karena karya (musik) akhirnya punya value di mata hukum," kata dia.



