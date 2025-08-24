Viral Guru SD di Lampung Marah dan Cekik Siswa Saat Upacara

ERA.id - Jagat media social dihebohkan dengan adanya aksi seorang oknum guru yang mengamuk dan mencekik siswa SD di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Dalam video yang beredar di media sosial. Awalnya, saat upacara berlangsung dan kondisi seperti biasa baik guru dan siswa berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan upacara tersebut.

Seketika, salah seorang guru yang menggunakan seragam ASn mendekati para siswa yang sedang berbaris di lapangan sambal meluapkan kata-kata kasar. "Kalau enggak, saya cekekin nih anak-anak. Ini instruksi, setiap Senin tidak boleh ada guru yang absen. Lapor kamu sama bupati," ujar gusu wanita yang memakai kacamata itu.

Guru lain berkerung mencoba mendekati guru itu agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji kepada para peserta didik tersebut. Para siswa-siswi pun langsung berhamburan lari meninggalkan lokasi upacara karena mereka ketakutan dengan sikap guru itu. Suasana begitu riuh mendengar suara para murid.

"Anak anak takut lo bu, ayo anak-anak masuk, langsung masuk kelas ya," kata guru lain.

Guru laki-laki mencoba mendekati namun ia tidak terlalu banyak biacara dengan guru yang diduga melakukan pencekikan siswa tersebut.

"Jangan banyak omong kamu, enggak usah bantah-bantah saya," jawab pelaku.