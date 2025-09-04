Usai Insiden Ojol Dilindas Mobil Rantis Brimob, Warga Lempar Bom Molotov ke Pos Polisi Yogyakarta

ERA.id - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta menyatakan tengah menyelidiki kasus pelemparan bom molotov ke Pos Polisi di Simpang Empat Pingit, Kota Yogyakarta, pada Kamis (4/9) pagi.

Pejabat Sementara (Ps) Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Kamis, menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.20 WIB.

"Sudah dicek tadi sama petugas. Saat ini dalam penyelidikan kami," ujar dia.

Gandung menjelaskan bahwa orang tak dikenal melempar bom molotov mengenai pintu pos polisi dan kemudian jatuh di bawahnya.

Saat kejadian, kata dia, pos polisi tersebut tengah dijaga delapan personel.

"Dilempar kena pintu jatuh di bawah itu aja, terus petugas di dalam keluar, orangnya (pelempar molotov) lari," kata dia.

Gandung menyebut pelaku berjumlah satu orang dengan mengendarai sepeda motor.

Meski rekaman CCTV sudah diperiksa, pihaknya belum mendapatkan detail nomor polisi (nopol) kendaraan pelaku.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Gandung menambahkan, polisi bakal mengintensifkan patroli.

"Antisipasi kita tetap menjaga Mako Polresta Yogyakarta dan patroli skala besar masih tetap berjalan sampai sekarang," ujar Gandung.