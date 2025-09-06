Bocah 10 Tahun Tewas Digorok Saat Pergi Mengaji, Pelaku Mengaku Sakit Hati Sering Diejek

ERA.id - Seorang bocah perempuan berinisial MZA (10) tewas mengenaskan setelah digorok oleh remaja berinisial RH (18) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama adiknya berangkat mengaji, Jumat (5/9/2025) kemarin.

Kasi Humas Polres Kolaka Timur, Iptu Irwan Pansha, mengatakan korban dan adiknya W (7) dicegat pelaku di Desa Wundubite, Kecamatan Polipolia, sekitar pukul 06.30 WITA. Saat itu, pelaku menghadang dengan membawa sebilah parang.

“Korban bersama adiknya ini mau pergi mengaji, lalu diadang oleh pelaku,” ujar Irwan, Sabtu (6/9/2025.

Ketakutan, korban dan adiknya sempat berlari ke arah kebun warga. Namun pelaku mengejar hingga akhirnya berhasil menangkap korban. MZA kemudian dibunuh dengan luka gorok di leher.

“Adik korban yang melihat kejadian itu langsung lari meminta tolong. Warga kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban sudah terluka parah,” jelas Irwan.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Ladongi, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian tak lama setelah kejadian.

Kasat Reskrim Polres Kolaka Timur, AKP Ahmad Fatoni, menyebutkan motif sementara pelaku adalah dendam karena sering diejek. Namun, polisi masih mendalami lebih lanjut keterangan pelaku.

“Kami masih menelusuri bentuk ejekan yang dimaksud hingga membuat pelaku tega menghabisi korban,” kata Fatoni.