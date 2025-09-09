Viral Pria Memakai Mukena dan Masker di Makassar Bakar Masjid, Aksinya Terekam CCTV

ERA.id - Masjid Al-Mujahidin di BTN Bata Ugi, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, nyaris terbakar habis usai sejumlah inventarisnya dirusak dan dibakar orang tak dikenal. Insiden itu terjadi pada Senin (8/9/2025) dini hari dan sempat membuat panik warga sekitar.

Api pertama kali terlihat oleh jemaah yang hendak menunaikan salat subuh. Beruntung, kobaran api berhasil dipadamkan warga sebelum merembet ke seluruh bangunan masjid. “Api cepat dipadamkan oleh warga yang hendak salat, sementara kami masih selidiki,” ujar Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, AKP Jafar Achmad, Selasa (9/9/2025).

Hasil rekaman CCTV menunjukkan terduga pelaku seorang pria berbadan besar yang menyamar dengan mengenakan mukena dan masker. Dari rekaman itu, terlihat pelaku masuk ke pekarangan masjid lalu diduga membakar lemari berisi mukena menggunakan korek api.

“Sudah dilakukan olah TKP bersama tim Inafis Polrestabes Makassar, diduga pelaku membakar dengan korek api,” jelas Jafar.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Sementara itu, rekaman CCTV dijadikan petunjuk awal untuk mengungkap identitas pelaku. “Ciri-ciri pelaku sudah kami kantongi berdasarkan hasil rekaman CCTV,” pungkasnya.