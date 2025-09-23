Viral Perempuan di Makassar Kena Panah Saat Mau Beli Bakso, Polisi: Siapa yang Busur?

ERA.id - Seorang wanita di Jalan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, menjadi korban panah pada Senin (22/9/2025) malam. Anak panah menancap di bagian pundak belakang korban saat ia hendak keluar rumah menuju warung bakso.

Peristiwa itu terekam video dan beredar di media sosial. Dalam video, korban tampak histeris sambil memegang anak panah yang masih menancap di lehernya. “Aaa takutka,” ucap korban panik.

Foto yang beredar memperlihatkan korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Kapolsek Tallo, Kompol Syamsuardi, saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut. “Saya nda tahu, siapa yang busurki? (saya belum tahu, siapa yang busur wanita tersebut),” ujarnya, Senin (22/9/2025) kemarin malam.

Meski begitu, ia mengakui sudah melihat video beredar di media sosial. Namun, Syamsuardi belum bisa memastikan lokasi persis insiden itu. “Saya sudah lihat di media sosial tapi saya tidak tahu di mana di busur,” jelasnya.

Diketahui, beberapa hari terakhir kawasan Tallo kerap dilanda aksi tawuran antarkelompok warga. Bahkan, Polrestabes Makassar bersama pemerintah setempat sempat menggelar kegiatan Kopi Kamtibmas di Jalan Kandea III, Tallo, pada Senin malam untuk meredam konflik. Namun, saat kegiatan itu belum selesai, bentrokan kembali pecah antara kelompok Layang dan Lorong 148.