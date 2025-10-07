Perempuan di Makassar Iris Kaki Pria Berhijab Panjang yang Nyaris Memperkosanya

ERA.id - Mahasiswi berinisial AZ (19) di Makassar menikam pria pemakai hijab panjang yang ingin memerkosanya dalam indekos, Senin kemarin, di Jalan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya.

Menurut keterangan pemilik kos, Murni (40), insiden bermula ketika lampu di kamar korban tiba-tiba padam sekitar pukul 01.00 WITA, sementara kamar lain tetap menyala.

AZ keluar untuk mengecek meteran listrik, namun langsung disergap oleh seorang pria tak dikenal. “Waktu korban membuka pintu, pelaku langsung mencekik leher korban dan mendorongnya ke arah kamar mandi,” kata Murni, Selasa (7/10/2025).

Dalam kondisi terdesak, AZ melihat pisau dapur di dekat kamar mandi. Ia berusaha melawan meski kepalanya ditekan paksa. Sabetan pisau yang diarahkan secara acak mengenai kaki pelaku hingga berdarah.

Murni melanjutkan, saat kejadian itu korban menarik jilbab pelaku dan saat itu identitas pelaku pun diketahui ternyata pria.

“Ternyata pelaku seorang laki-laki yang hanya memakai celana pendek. Korban berteriak minta tolong, sementara pelaku kabur,” lanjut Murni.

Teriakan tersebut membuat penghuni kos lain keluar dan mencoba mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri meski dalam keadaan terluka.

Kapolsek Biringkanaya, AKP Andik Wahyu Cahyono, kepada ERA membenarkan kejadian ini. “Korban hampir diperkosa, tapi berhasil melawan dengan pisau hingga pelaku kabur," jelasnya, Selasa (7/10/2025).

Andik juga membeberkan jika timnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pria dengan luka tusukan yang sempat berobat ke rumah sakit.

“Namun saat tim Jatanras mendatangi lokasi, orang itu sudah tidak ada,” ungkap Andik.

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan luka yang dialami pria tersebut diduga akibat benda tajam. Hingga kini, polisi masih mengejar dan mengidentifikasi pelaku.

“Dari kesaksian korban dan ciri-ciri yang dikumpulkan, ada kemiripan dengan pria yang berobat itu. Penyidikan masih terus berjalan,” tegas Andik.