Terganggu Nyanyian Bising, Pria di Gowa Tikamkan Sangkur ke Mertua-Menantu hingga Tewas

ERA.id - Pembunuhan terjadi pada Minggu (2/11) malam sekitar pukul 21.00 WITA di Lingkungan Pekanglabbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Kedua korban adalah Amir (59) dan Rahim (43) yang merupakan mertua dan menantu. Mereka tewas ditikam sangkur oleh MS (50) saat bertengkar. Semua dimulai saat pelaku merasa terganggu oleh suara nyanyian dan keributan yang ditimbulkan korban Amir bersama rekannya.

Merasa sudah tidak nyaman atas kebisingan itu, apalagi suasana malam hari, pelaku menegur korban sampai terjadi perdebatan dengan nada suara tinggi.

Pelaku yang sudah tersulut emosi dan terpengaruh miras mencabut sangkurnya lalu menikam korban Rahim pada bagian dada. Melihat kejadian itu, korban Amir berupaya membalas hendak mengambil badik, tetapi pelaku lebih dulu menyerangnya. Kedua korban dinyatakan tewas di tempat.

Setelah itu, Polres Gowa menangkap pelaku pembunuhan sadis berinisial MS (50). "Kami menangkap pelaku di sekitar wilayah Pallangga," ujar Kapolres Gowa AKBP M Aldy Sulaiman saat berada di rumah rumah duka, Senin kemarin.

Di rumah duka juga ia menyampaikan rasa belasungkawa sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban.

Saat ini situasi di lokasi kejadian telah kondusif usai polisi menangkap pelaku. Meski begitu polisi tetap bersiaga, mana tahu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekitar wilayah Pallangga.