Kelanjutan Kasus Tukang Cukur yang Digertak Pemerintah Bogor karena Tak Pasang Bendera

ERA.id - Viral video aparatur pemerintah memarahi tukang cukur, Nurhidayat, yang belum memasang bendera Merah Putih di Desa Bantarkambing, Kecamatan Rancabungur, Bogor, Jawa Barat pada 7 Agustus silam.

Saat perekam bertanya kenapa belum memasang bendera padahal Indonesia sudah merdeka, Nurhidayat langsung menimpali dengan bertanya balik, "kata siapa sudah merdeka?"

Tak lama, perekam langsung meninggikan suaranya dan mempersoalkan tindakan Nurhidayat. Belakangan Nurhidayat merasa terganggu karena terus direkam.

Usai kejadian ini viral, lewat video pendek, Nurhidayat berubah sikap. Dia langsung meminta maaf sembari memegang bendera merah putih.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto pun merespons polemik ini. Rudy tampak berhati-hati menjawab saat ditanya wartawan. "Buat kami, hal yang penting adalah kita memaknai kemerdekaan hari ini bersama-sama," kata Rudy usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Rabu kemarin.

"Kita hanya bisa menyampaikan kepada semua pihak bahwa bendera yang berkibar hari ini, saya selalu menyampaikan, di situ ada jutaan tetesan keringat, ada tetesan darah, ada nyawa para pahlawan, para pejuang kita yang mendahului gugur," ujarnya.

Rudy pun mengajak seluruh elemen masyarakat merajut perbedaan dan menjaga kerukunan mulai dari lingkungan terkecil di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.