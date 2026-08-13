Soal Ayat Qur'an Tukar Miras, Pramono: Proses Hukum, Kita Gak Ada Maaf

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo tak menoleransi kasus penistaan agama terkait ayat Qur'an ditukar minuman keras dalam acara festival musik "The Sound Project" di Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (9/8).

Dia meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

“Saya sudah langsung meminta kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam festival musik tersebut, terdapat dugaan kegiatan promosi minuman keras (miras) berkedok tantangan hafalan surah dalam kitab suci Al Quran.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, tidak menerima permintaan maaf. “Kita nggak ada kata maaf. Jakarta sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali,” kata Pramono.

Sebelumnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa legislator juga sempat mengangkat isu tersebut.

Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M. Subki.

“Dengan mudahnya PTSP dan Kementerian Perdagangan secara online memberikan izin terhadap penjualan dan peredaran minuman keras, dan masyarakat kita yang menjadi korban. Mudah-mudahan catatan ini mendapatkan perhatian dari Pak Gubernur dan jajarannya,” kata Subki.

Selain itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Ahmad Yani juga meminta agar Pemerintah Jakarta memastikan setiap kegiatan berskala besar memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap aktivitas tenant, sponsor, promosi produk, dan materi acara.

“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Kita tidak ingin ruang publik dan kegiatan hiburan menjadi tempat di mana simbol-simbol agama digunakan secara sembarangan untuk kepentingan promosi. Kami juga berharap agar pihak yang berwajib bisa menindaklanjuti terhadap persoalan ini,” ujar Ahmad Yani.

Tak lama Polres Metro Jakarta Utara mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku penistaan agama saat Festival Musik “The Sounds Project" Kawasan Ancol, Jakarta Utara yang tersebar di media sosial.

“Kami mengamankan dua orang yakni perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E,” kata Plh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Oki Waskito, Rabu.

Dia mengatakan saat ini keduanya sudah berada di Mapolrestro Jakarta Utara. “Malam ini (kemarin) atau besok (hari ini) sudah ada peningkatan status menjadi proses sidik,” kata dia.