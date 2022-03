Jateng Disebut Provinsi Termiskin, Respons Anak Buah Ganjar Pranowo: Hoaks Politik Jelang 2024!

ERA.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Adhi Wiriana membantah kabar bahwa Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin. Menurutnya, penghitungan kemiskinan tidak didasarkan atas tingkat PDRB per kapita.



"Terkait pemberitaan yang menyatakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita (sebagai acuan) Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoax," ujar Adhi di Kantor BPS Jateng, Semarang, Rabu (30/3).



Adhi mengonfirmasi PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng 2021 adalah Rp38,67 juta per tahun.



Tag: ganjar pranowo jateng