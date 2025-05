KlikFilm Boyong Sembilan Film Pemenang Cannes 2025, Ini Daftarnya

ERA.id - KlikFilm dengan bangga mengumumkan perilisan eksklusif di Indonesia untuk deretan film pemenang penghargaan dari Festival Film Cannes 2025, termasuk pemenang Palme d’Or tahun ini.

Film unggulan dalam deretan ini adalah It Was Just an Accident, karya terbaru Jafar Panahi yang dibuat secara diam-diam di Iran. Dengan gaya bercerita yang subtil dan penuh urgensi, Panahi membangun sebuah thriller moral tentang rasa bersalah dan keterlibatan dalam masyarakat yang diawasi ketat. Film ini berhasil mendapatkan Palme d'Or 2025.

"Film-film ini mewakili kisah-kisah paling berani, orisinal, dan menyentuh dari sinema dunia saat ini. Kami merasa terhormat bisa menghadirkan semangat Cannes kepada penonton di seluruh Indonesia," kata Direktur KlikFilm, Frederica.

Berikut adalah daftar film pemenang Cannes 2025 yang akan segera hadir di KlikFilm:

Sentimental Value

Pemenang Grand Prize ini merupakan karya terbaru Joachim Trier, sebuah drama emosional tentang seorang ayah yang telah menjanda dan dua putrinya yang kembali bertemu setelah lama terpisah.

Dibintangi Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, dan Elle Fanning, film ini mengeksplorasi ingatan, duka, dan makna cinta yang terus berubah.

Sirât

Berbagi penghargaan Jury Prize di Festival Film Cannes 2025, film jalanan penuh nuansa spiritual karya Óliver Laxe ini mengikuti perjalanan seorang ayah melintasi gurun Maroko untuk mencari putrinya yang hilang. Sebuah perjalanan batin yang disajikan dengan sinematografi memukau dan intensitas yang tenang.

Sound of Falling

Juga dianugerahi Jury Prize, drama asal Jerman karya Mascha Schilinski ini mengangkat kisah menyentuh tentang ibu dan anak perempuan yang terjebak dalam lingkaran trauma, kerinduan, dan luka yang tak terucap. Cerita intim yang disampaikan dengan pengendalian emosi yang kuat.

The Secret Agen

Pemenang Sutradara Terbaik untuk Kleber Mendonça Filho dan Aktor Terbaik untuk Wagner Moura. Thriller politik asal Brasil ini berlatar masa kediktatoran militer tahun 1977 dan mengikuti kisah mantan dosen universitas yang dipaksa menjadi mata-mata.

The Little Sister

Nadia Melliti meraih penghargaan Aktris Terbaik berkat perannya dalam film debut Hafsia Herzi, yang diadaptasi dari novel "The Last One" karya Fatima Daas. Film ini menceritakan perjuangan seorang perempuan muda keturunan Prancis-Aljazair dalam menghadapi identitas, iman, dan hasrat.

The Mysterious Gaze of the Flamingo

Memenangi Un Certain Regard Prize, film debut asal Chile karya Diego Céspedes ini merupakan kisah atmosferik yang mencekam, berlatar sebuah kota tambang pada tahun 1980-an, di mana dunia seorang gadis kecil terguncang oleh penyakit misterius—dan ketakutan yang muncul karenanya.

A Poet

Pemenang Jury Prize (Un Certain Regard), film karya Simón Mesa Soto ini merupakan potret tenang dan reflektif tentang seorang penyair tua yang hidupnya berubah saat ia membimbing seorang gadis remaja berbakat. Sebuah penghormatan puitis terhadap hubungan yang terjalin lewat bahasa.

Urchin

Frank Dillane meraih penghargaan Aktor Terbaik (Un Certain Regard) berkat perannya sebagai pemuda yang hidup di jalanan dalam debut penyutradaraan Harris Dickinson. Film yang keras namun menyentuh ini menampilkan potret kerentanan manusia secara mentah dan jujur.

I Only Rest in the Storm

Cleo Diara menerima penghargaan Aktris Terbaik (Un Certain Regard) atas perannya dalam film asal Portugal karya Pedro Pinho. Film ini berkisah tentang perempuan yang berjuang menghadapi badai di dalam dan luar dirinya di tengah dunia yang terpecah secara politik. Sebuah perpaduan memukau antara realisme dan metafora.

Seluruh daftar film pemenang Cannes 2025 akan segera tayang secara eksklusif di KlikFilm.