Bukan di Blok M, Ini Lokasi Baru Festival Budaya Jepang Connext Japan Djakarta Ennichi September Depan

ERA.id - Jakarta menegaskan posisinya sebagai kota global yang terbuka dan dinamis. Sebagai anggota World Cities Culture Forum, Jakarta akan menghadirkan kembali festival budaya Jepang berskala besar, yaitu Connext Japan Djakarta Ennichi.

Connext Japan Djakarta Ennichi akan digelar pada 6-7 September 2025 di kawasan Batavia, Kota Tua, Jakarta Barat. Festival ini diselenggarakan oleh Asosiasi Budaya Jepang Indonesia (ABJI) dan Connext Japan, yakni sebuah perusahaan Jepang yang fokus membangun hubungan budaya dengan berbagai negara.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mendukung penyelenggaraan festival ini.

"Kami mendorong penguatan kerja sama budaya internasional di Jakarta. Apalagi, Jakarta adalah kota global dan budaya," kata Pramono kepada wartawan dikutip Kamis (7/8/2025).

Ketua Umum Djakarta Ennichi, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi dukungan Pramono atas penyelenggaraan Connext Japan Djakarta Ennichi.

"Saya mendorong terciptanya ruang kreatif bagi komunitas, seniman, dan generasi muda pecinta budaya Jepang," kata Kenneth, yang juga anggota DPRD DKJ dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Festival ini juga menjadi kelanjutan semangat dari Ennichisai, festival budaya Jepang yang pernah menjadi ikon kawasan Blok M dari 2010 hingga 2019.

Dengan mengusung tema Shinshō Babak Baru, Djakarta Ennichi hadir untuk membangkitkan kembali kenangan manis festival budaya Jepang yang sempat menjadi favorit masyarakat Jakarta. Sekaligus menghadirkan wajah baru yang lebih inklusif, segar, dan terbuka untuk semua kalangan.

Festival ini terbuka untuk umum dan dapat dihadiri masyarakat Jakarta dan sekitarnya secara gratis.

Nantinya, konsep utama festival yakni akan menghadirkan booth budaya dari berbagai prefektur Jepang dan institusi resmi, Bazaar kuliner Jepang-Indonesia serta pameran produk kreatif komunitas, pertunjukan seni tradisional dan modern dari kedua negara, dan parade budaya kolaboratif yakni Mikoshi Jepang bersama Ondel-Ondel Jakarta.

"Connext Japan Djakarta Ennichi bukan sekadar festival budaya, melainkan bentuk nyata kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat luas," ungkap Kenneth

Festival ini diharapkan menjadi pilar baru budaya Jakarta dalam menyambut masa depan sebagai kota global yang merangkul keberagaman.