Cerita Andre Taulany hingga Indro Warkop Nyanyikan Lagu Senyum Membawa Luka, Akui Sulit Tahan Tawa

ERA.id - Enam bintang komedi Indonesia, Andre Taulany, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Tora Sudiro, Praz Teguh dan Indro Warkop dipercaya untuk menyanyikan ulang lagu Meggy Z, "Senyum Membawa Luka". Lagu ini akan menjadi soundtrack film Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengaku senang lagu legendaris ini dinyanyikan ulang dengan versi baru oleh enam komedian ternama Tanah Air. Apalagi, keenamnya akan bermain di film terbaru Faclon Pictures.

"Lagu "Senyum Membawa Luka" ini memang sudah melegenda, jadi kami ingin menghadirkannya kembali dengan sentuhan yang berbeda tapi tetap memorable. Kebetulan di film ini ada Andre, Rigen, Indra, Tora, Praz Teguh dan Indro Warkop enam karakter yang kalau disatukan hasilnya bisa bikin studio rekaman terasa seperti panggung stand-up comedy. Tapi justru itu yang membuat versi ini unik," kata Frederica saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Lagu legendaris "Senyum Membawa Luka", yang pernah dipopulerkan oleh Meggy Z pada akhir 1980-an ini nantinya akan diaransemen ulang dengan sentuhan segar namun tetap mempertahankan rasa nostalgia.

Enam komedian ini bukan hanya menyanyi, tapi juga memberikan 'bumbu' lawak khas mereka, membuat lagu galau ini terasa seperti ramuan antara patah hati, nostalgia, dan tawa lepas.

"Waktu take vokal terus terang kesulitan. Karena cengkoknya kan susah ya. Tapi, kita ada vokal coach yang ngajarin, namanya mas Ade Omar. Jadi dia yang bantu kita saat rekaman lagu ini," ucap Andre Taulany.

Sementara itu, Rigen Rakelna mengaku kalau dirinya antusias saat ditawari untuk membawakan lagu ini.

"Saya biasanya nyanyi di kamar mandi. Tapi kali ini nyanyi di studio, direkam, terus diputar di bioskop. Jujur, agak takut. Takut yang nonton malah minta refund," candanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Jegel, yang merasa tertantang saat membawakan lagu ini bersama teman-temannya.

"Lagu ini berat. Apalagi nyanyinya bareng komedian semua. Tantangannya bukan nada tinggi, tapi nahan ketawa pas take vocal," katanya.

Sedangkan Tora Sudiro berpendapat kalau lagu "Senyum Membawa Luka" versi terbaru ini terdengar lebih unik.

"Kalau Meggy Z nyanyi sambil ganteng, saya nyanyi sambil mikirin setan bawa gayung. Jadi rasa lagunya, ya unik lah," ungkapnya.

Legenda komedi Indonesia, Indro Warkop juga mengungkapkan dirinya sangat antusias membawakan soundtrack film ini.

"Saya udah senior, tapi masih semangat nyanyi. Soalnya ini bukan sekadar lagu, tapi bagian dari cerita yang kocak dan seru di filmnya," tutupnya.

Kehadiran lagu "Senyum Membawa Luka" versi terbaru ini diharapkan dapat membangkitkan kenangan bagi para penonton yang pernah mendengarnya di era 80–90an, sekaligus memberikan warna baru yang segar dan menghibur.

Film Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung siap tayang di bioskop seluruh Indonesia mulain tanggal 25 Septermber 2025 ini.