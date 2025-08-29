Dulu Dukung Prabowo Subianto, Kini Rachel Vennya Menyesal: Aku Malu, Muak!

ERA.id - Selebgram Rachel Vennya, yang juga pendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 mengaku menyesal dengan pilihannya. Rachel merasa malu dan muak dengan pilihannya sendiri.

Luapan kekecewaan itu disampaikan Rachel Vennya di Instagram pribadinya sambil mengunggah foto bertuliskan “WHO DO YOU CALL WHEN THE POLICE MURDERS?”. Rachel secara gamblang mengaku malu dan merasa dikhianati oleh pilihannya sendiri, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

“Saya merasa malu, muak, kecewa, dan terkhianati oleh pilihan saya sendiri. Saya meminta maaf, minta maaf sebesar-besarnya #RipJustice,” tulisnya.

Ibu dua anak itu mengaku sudah lama memendam kekecewaan terhadap pemerintah. Namun kali ini ia merasa perlu bersuara dan meminta maaf secara terbuka atas keputusannya memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

“Sudah cukup lama saya memendam kekecewaan, tapi kali ini saya bersuara. Maaf, maaf, maaf,” tuturnya.

Diketahui Rachel Vennya bergabung dengan sekelompok publik figur yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024.

Rachel bergabung dengan Raffi Ahmad, Kiky Saputri, Atta Halilintar, Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, Tarra Budiman, Melly Goeslaw, Baim Wong, Celine Evangelista, Kirana Larasati, Uya Kuya, Bobon Santoso, Ria Ricis, Gading Marten, Andre Taulany, Lukman Sardi, dan masih banyak lagi.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakpus. Nyawa Affan tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Saksi mata yang juga pengemudi ojol, Didin Indrianto menyebut insiden ini terjadi ketika polisi memukul mundur massa pedemo di gedung DPR, Jakpus.

"Mungkin dia syok, panik juga, jadi (korban) jatuh, mungkin polisi yang di dalam mobil nggak tahu atau gimana, main lindes aja. Tapi sempet ditahan kok sama massa, bahwa itu ada Gojek di bawah itu, tapi tetep nggak digubris, dilindes abis sama dia sampai ban depan sampai ban belakang," kata Didin kepada wartawan, Kamis (28/8).

Mobil rantis itu kemudian kabur. Sejumlah ojol dan pengemudi lain langsung mengejar rantis itu sampai ke daerah Kota Casablanca.

"Sempat dikejar-dikejar sampai ke Kota Casablanca dikejar. Cuma karena ujan, jadi nggak banyak, dia tahu-tahu masuk ke tol," ungkapnya.

Didin mengaku merinding saat melihat kondisi korban usai dilindas. Bagian perut korban luka berat karena terlindas ban rantis tersebut. Korban dibawa ke RSCM. Namun nyawanya tak tertolong.

"Sempet ngelihat korban, orang saya sampai merinding, nggak bisa bergerak itu orang. Langsung dibawa ke atas motor, di bawa ke RSCM. Dan dapat kabar sudah nggak ada itu orang, meninggal dunia," imbuhnya.