Surat Terbuka Kiky Saputri Soal Affan Kurniawan Panen Hujatan, Netizen: Anak 02 Lagi Pura-pura Simpati

ERA.id - Komedian Kiky Saputri panen hujatan usai membagikan kritik kepada instansi kepolisian atas kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Kiky dinilai hanya berpura-pura simpati.

Pada unggahan di Instagram-nya, Kiky Saputri melontarkan surat terbuka kepada jajaran kepolisian hingga ketua DPR Puan Maharani. Kiky mendesak permintaan maaf dan penyelidikan penuh atas tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya.

"Yth. Komandan Korps Brimob Polri, Bapak Imam Widodo. Tolong segera ditindak lanjuti kejadian yang menewaskan 1 manusia akibat kelalaian anggota Bapak. Kalau bisa malam ini juga segera melakukan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Yth. Pimpinan DPR Ibu Puan Maharin beserta jajarannya. Tolong segera berikan jawaban dari segala keresahan dan tuntutan yang sudah disuarakan. Bukankah wakil rakyat harusnya mendengarkan suara rakyat?" tulis Kiky.

Unggahan yang seharusnya mendapat dukungan publik ini justru berbanding terbalik. Kiky justru panen hujatan dari netizen Indonesia yang marah atas keputusan ibu satu anak itu mendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum Presiden 2024.

"Jiah anak 02 lagi berpura pura bersimpati...AH JADI INGET 'INI BERJUANG DARI DALAM'," tulis @_sinbeauti****

"Bahasa lo normatif banget sama pelaku kekacauan negata, neng. mana galaknya? lo cuma galak sama netijen doang?" tutur @anic****

"Udh kaya gini sok2 belaa Kii. Pdhl semua ini kan salahnya 58% ok gas upsiee," imbuh @ichbi****

"OH INI HASIL BERJUANG DRI DALEM," tutur @sonysuhar****

"Basi lo. Secara gak langsung kejadian ini imbas dari pilihan dan dukungan lo juga kan," kata @damar****

"Mulai cuci tangan ya," imbuh @born2kill****

Diketahui Kiky Saputri menjadi salah satu publik figur yang secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Rekan sesama publik figur, Rachel Vennya, bahkan menyatakan malu sudah memberi dukungan kepada Prabowo-Gibran.

"Saya merasa malu, muak, kecewa, dan terkhianati oleh pilihan saya sendiri. Saya meminta maaf, minta maaf sebesar-besarnya #RipJustice. Sudah cukup lama saya memendam kekecewaan, tapi kali ini saya bersuara. Maaf, maaf, maaf," tulis Rachel.

Kiky Saputri dan Rachel Vennya bergabung dengan Raffi Ahmad, Kiky Saputri, Atta Halilintar, Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, Tarra Budiman, Melly Goeslaw, Baim Wong, Celine Evangelista, Kirana Larasati, Uya Kuya, Bobon Santoso, Ria Ricis, Gading Marten, Andre Taulany, Lukman Sardi, dan masih banyak lagi.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakpus. Nyawa Affan tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.