Blak-blakan Kritik Prabowo, Desta Mahendra Tuai Pro Kontra: Kemarin Cair Berapa M?

ERA.id - Presenter Deddy Mahendra Desta menulis surat terbuka untuk Presiden RI Prabowo Subianto, yang ia dukung selama Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Desta menyatakan ia berhak mengkritik meski memberi dukungan.

Pada unggahan di Instagram-nya, Desta membagikan 17+8 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ia mengaku berhak melayangkan kritk kepada Prabowo lantaran dirinya salah satu pendukung setia selama Pilpres 2024.

"Yth Pak Presiden @Prabowo. Ayo Pak. Dulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya sudah menentukan pilihan, berarti saya berhak mengkritik dan mengawasi pemerintahan supaya harapan itu tetap terjaga. Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan," tulisnya, dikutip ERA, Rabu (3/9/2025).

Desta lantas mengingatkan Prabowo untuk bertindak secara tegas dan tepat demi kepentingan rakyat sebelum akhirnya membuat para pendukungnya sedih dan kecewa. Menurutnya, ketegasan Prabowo dalam menghadapi situasi saat ini sangat penting .

"Jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yang sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini. Ketegasan dan kebijakan Bapak sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini, termasuk harus mendengarkan keresahan kita sebagai rakyat," tegasnya.

Unggahan tersebut pun menuai pro dan kontra dari netizen Indonesia. Netizen menilai keputusan Desta melayangkan kritik kepada Prabowo tidak selaras dengan tindakannya selama Pilpres 2024.

Namun Sebagian lainnya mendukung keputusan Desta yang akhirnya bersuara dan tidak diam dengan situasi saat ini. Tidak sedikit orang yang membandingkan sikap Desta dengan Rachel Vennya, yang terang-terangan mengaku menyesal memilih Prabowo-Gibran.

"Tertawa kecil. tp ttp gueh appreciate deddy mahendra desta ini," tulis @melatikus****

"'Pasti karena ada harapan’… bro tidak baca visi misi waktu kampanye kah?" kata @rabbitk****

"Kmrn cair berapa M ya waktu jd influencer nya," ujar @isks****

"Mending gini sih, lu milih lu punya tanggung jawab buat kawal, jangan tiba2 aku menyesal! @rachelvennya ketara banget pas milih dulu ngga berdasar.. ala jangan jangaaaaaaann ah sudahlah!" kata @kyni****

"Mengakui, kita dukung apapun itu termasuk 17+8 tuntutan ini. jangan sampe ada narasi nyesel ya bang kek onoh," tutur @agung****