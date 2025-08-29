Sempat Bungkam Soal Kematian Affan Kurniawan, Raffi Ahmad Diamuk Netizen: Banyak Darah di Tanganmu

ERA.id - Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, panen hujatan dari netizen Tanah Air. Hujatan itu sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat atas sikap Raffi Ahmad.

Instagram Raffi Ahmad mendadak diserbu netizen Tanah Air pasca kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob. Raffi yang sempat tidak mengunggah ucapan belasungkawa itu dihujat habis-habisan.

Kemarahan ini bermula saat suami Nagita Slavina itu mengunggah foto saat ia menerima penghargaan dari Baznas Indonesia sebagai Tokoh Publik Gerakan Cinta Zakat. Unggahan itu langsung menuai kemarahan public dan mengungkit Raffi Ahmad sebagai 'kacung 02' alias pendukung Prabowo-Gibran.

"Momentnya ga pas raffi!! Ada kematian HAM kemarin raffi. Bisa gausah caper posting2 begini? Ingat dlu lo jg rakyat kecil setidaknya empati," tulis @tior_sa****

"Cancel culture ga sih... ga ada iba nya lo A trus post prestasi abal abal lo udah yuuk kasian mba gigi idup normal aja kaga usah masuk pemerintahan," ujar @rieryam****

"Ingat gaes hati nurani rafi dan gigi udah dibeli sama pemerintah," imbuh @shasa_af****

Ayah dua anak itu bahkan juga sempat mengunggah Instagram Story yang mempromosikan lagu baru dengan Andre Taulany. Di mana Andre Taulany juga dikenal sebagai pendukung Prabowo-Gibran selama Pemilihan Umum Presiden 2024.

Menyadari amukan netizen di sosial medianya, Raffi Ahmad pun langsung buru-buru mengunggah ucapan duka cita untuk Affan Kurniawan. Sayangnya unggahan itu tidak membuat netizen berhenti menghujat dan mencaci-maki Raffi Ahmad di kolom komentar.

"Baru dapet izin atasan ya? Atau kelamaan nunggu atasannya jadi superhero?" kata @asyaa****

"Blood in your hand raffi ahmad dan nagita slavina, influence kalian sebesar itu ke rakyat indo untuk milih 02, terutama rakyat kalangan bawah karna mereka sepercaya itu sama raffi nagita, but u choose ur influence SO WRONG, kalian salah satu faktor kehancuran indonesia sekarang, MANY BLOOD IN YOUR HAND RAFFI NAGITA!!" kata @luve****

"BERANI GAK NGUNDURIN DIRI BERGABUNG SAMA RAKYAT MEMBELA HAK RAKYAT??!" ucap @jinggad****

"HEH LU BERPERAN ATAS RUSAKNYA BANGSA INI! SADAR GAK?" kata @gusss****

Raffi Ahmad merupakan satu dari sekian banyak artis berpengaruh yang mendukung Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024. Selain Raffi Ahmad, Kiky Saputri, Atta Halilintar, Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, Tarra Budiman, Melly Goeslaw, Baim Wong, Celine Evangelista, Kirana Larasati, Uya Kuya, Bobon Santoso, Ria Ricis, Gading Marten, Andre Taulany, hingga Lukman Sardi, juga menjadi barisan pendukung yang sama.

Namun Rachel Vennya memutuskan untuk bersuara dan mengaku menyesal sudah memilih Prabowo-Gibran selama Pilpres 2025.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakpus. Nyawa Affan tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.